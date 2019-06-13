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Галерея «Ў» запустила конкурс против дискриминации

14.06.2019 18:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Галерея современного искусства «Ў» запустила конкурс для художников против дискриминации. Организаторы хотят, чтобы улица Октябрьская стала еще более open-minded.

Что за конкурс?

Проект называется «Октябрьская: все включено, все включены!» Он создается в партнерстве с НДА KulturosAmbasada, который поддерживает Евросоюз. Беларусам предлагают разработать эскизы, основная тема которых – равенство: открытый подход ко всем людям, независимо от их расовой, половой, возрастной, сексуальной и других идентичностей. Приоритет отдают таким формам искусства, как фотография, новые медиа (видео-арт, саунд-арт и так далее), инсталляция, перформанс или объект публичного пространства.

28 июня галерея «Ў» выберет и назовет пять работ-победителей: их авторы получат гонорар и бюджет на реализацию. Произведения разместят в разных местах Октябрьской и представят на выставке, которая пройдет с 9 июля по 28 августа 2019 года.

Как поучаствовать?

Заявки принимают на почту info@ygallery.by с пометкой «Октябрьская: все включено, все включены!» Набор идет до 26 июня. Форма заявки выглядит так: 

•    краткое CV художника, ссылка на сайт или портфолио;
•    описание идеи проекта (не более страницы текста);
•    эскиз работы с указанием техники исполнения;
•    примерный бюджет на реализацию.

В качестве «холста» художникам дают всю территорию улицы Октябрьской и заведения, которые на ней находятся. По всем вопросам можно связаться с арт-директором галереи Ольгой Ополько: по почте va@ygallery.by или по телефону +375293667516.

 
 
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Галерея современного искусства «Ў» запустила конкурс для художников против дискриминации. Организаторы хотят, чтобы улица Октябрьская стала еще более open-minded. Что...
 
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