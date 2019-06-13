Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта

Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании. Речь идет о линейке «Активиа», в ней представлены йогурты, творожки, кефирные продукты. По версии Danone, в 2018 году компания «Савушкин продукт», которая также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменила дизайн своей линейки «Оптималь», сделав его сходным с дизайном «Активиа». В Danone утверждают, что измененный дизайн молочной продукции «Оптималь» является переработкой фирменного стиля «Активиа».









До того как подать иск, компания, сообщил представитель Danone, неоднократно уведомляла «Савушкин продукт» о том, что считает свои права нарушенными и требовала изменить дизайн «Оптималь», но ни на одно письмо с претензиями белорусская компания не отреагировала.





Danone тратит на разработку дизайна и продвижение «колоссальные средства» и не намерена мириться с нарушением авторских прав, заявил представитель компании.





В «Савушкином продукте» на момент публикации на запрос РБК не ответили.







