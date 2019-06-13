На Украине официально названы имена четырех российских военных, сбивших самолет Ил-76 под Луганском в 2014 году





Сбитый самолёт за месяц до катастрофы





14 июня 2019 года исполняется пять лет с того дня, как в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки (ГРУ) Генштаба РФ сбили военно-транспортный Ил-76 Министерства обороны Украины. В той страшной катастрофе погибли 49 военнослужащих украинских Вооруженных Сил: девять членов экипажа и 40 десантников. Служба безопасности Украины (СБУ) в связи с этой датой официально назвала имена трех российских военных, которые сбили украинский Ил-76 под Луганском, сообщает УНИАН.













Как говорится в сообщении на сайте СБУ, спецслужба также установила прямую причастность Кремля к крушению украинского военно-транспортного самолета. "Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания Вагнера", - подчеркивается в сообщении.





Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс "для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны".





А непосредственными исполнителями убийства украинских военных являются руководитель "ЧВК Вагнер" Дмитрий Уткин, а также Андрей Гуралёв и Андрей Лебедев. Особо отмечается, что данные граждане РФ по возвращении в Россию были отмечены президентом РФ Владимиром Путиным официальными государственными наградами - "Орденами Мужества".





"Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, либо в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности Украины делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - сообщили в СБУ.





Как напомнили в пресс-центре СБ Украины, 5 июня 2019 года коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.





"Такая практика становится гарантией для семей украинских Героев, погибших от рук Кремля на государственную помощь и социальную защиту", - пояснили в СБУ.

ЧВК Вагнера, ГРУ и приказ: "Сбить"

Неоднократно описанная в СМИ "группа Вагнера" - частная военная корпорация, возглавляемая Дмитрием Уткиным и ведущая боевые действия на Украине, в Сирии и Центральноафриканской Республике.





В октябре 2017 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак впервые официально объявил, что к уничтожению Ил-76 причастна именно ЧВК Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер и принимавшего участие в вооруженном конфликте в Донбассе.





Подробное расследование на наличие связей ЧВК Вагнера с военной разведкой РФ в январе 2019 года опубликовала расследовательская группа Bellingcat.





О связях между ЧВК Вагнера и ГРУ также свидетельствовал перехваченный СБУ телефонный разговор между Дмитрием Уткиным и высокопоставленным сотрудником ГРУ полковником Олегом Иванниковым, который руководил действиями российских войск на территории Украины в 2014 году. Иванникова считают на Украине одним из главных подозреваемых по делу о сбитом в небе над Донецкой областью пассажирском Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда погибли 298 человек, пассажирами рейса были граждане 10 стран.





Международная следственная группа установила, что ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, прибыл на Украину из России. Нидерланды и Австралия официально назвали Россию виновной в крушении Boeing.

Через неделю будут названы имена россиян, сбивших Boeing МН17 над Донбассом

На Украине в пятницу, 14 июля, также было объявлено, что на следующей неделе международные следователи доложат о "прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17".





Совместная следственная группа, которая расследует, кто именно из российских военных сбил в июле 2014 года над территорией Украины пассажирский самолет, проведет 19 июня пресс-конференцию.





Как сообщает издание NOS со ссылкой на прокуратуру Нидерландов, пока никакие детали неизвестны. Но ожидается, что будут названы имена тех россиян, кто несет непосредственную ответственность за катастрофу лайнера.





Перед пресс-конференцией будет проведена закрытая встреча для родственников жертв катастрофы.





24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.





25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности. Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Сбитый Ил-76: справка, факты, ВИДЕО

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит под Луганском в ночь на 14 июля 2014 года при заходе на посадку. Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники украинской 80-й десантно-штурмовой бригады. Ил-76 выполнял задание по ротации личного состава, доставке боеприпасов и бронетехники для группировки Вооруженных сил Украины, которая осуществляла оборону аэропорта Луганска от формирований самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).





Катастрофа произошла в 00:51 14 июня 2014 года при заходе самолета на посадку в районе аэропорта. Самолет упал у села Красного, в 2 км от взлетно-посадочной полосы. Все 49 человек, находившихся на борту, погибли. На тот момент это стало крупнейшей потерей личного состава за всю историю ВСУ.





По факту сбития самолета прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье "террористический акт".





На следующий день после трагедии, 15 июня, глава ЛНР Валерий Болотов подтвердил, что украинский самолет Ил-76 был сбит вооруженными формированиями ЛНР в связи с тем, что самолет якобы нарушил ее воздушное пространство.





Видео с городской веб-камеры, на котором запечатлен взрыв Ил-76









Видео с места падения сбитого ИЛ-76 в Луганске















