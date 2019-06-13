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Завтра, 15 июня — Троицкая родительская суббота

14.06.2019 18:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перед большим двунадесятым праздником поминаем усопших: 15 июня — Троицкая родительская суббота, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Завтра, 15 июня — Троицкая родительская суббота
— Исполняя заповедь Христову о любви к ближним, мы со свечами в руках просим Господа простить грехи тех, кто покинул этот мир, — пояснил протоиерей Петр Демьянчук, настоятель прихода в честь Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19). — Ведь человек может творить добрые дела только в земной жизни. А усопшие уже не в состоянии улучшить свою загробную участь. Но это можем сделать мы, живые, своими молитвами за них, особенно церковными, и милостыней. Поэтому наши ушедшие родные и близкие ждут поминальных дней так же, как мы с вами ожидаем праздников.

В родительские субботы принято приносить в церковь продукты, кроме мясных и скоропортящихся, как особый вид пожертвования за умерших. Такие дары потом раздают бедным с просьбой помянуть в молитве прежде почивших отцов, братьев и сестер наших.

Справочно

Заупокойные службы во многих минских храмах начнутся вечером в пятницу, 14 июня, — будет совершаться парастас. В субботу после литургии состоятся вселенские панихиды.



 
Теги: Минск
 
 
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Перед большим двунадесятым праздником поминаем усопших: 15 июня — Троицкая родительская суббота, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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