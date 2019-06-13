С 17 июня общественный транспорт будет ходить по-другому

Так, с 17.06.2019 по 03.07.2019 в связи с функционированием Деревни атлетов на ул. Чюрлёниса изменяются следующие маршруты городского пассажирского транспорта:





— автобус № 32С на участке от остановки «Космонавтов» до «9-й больницы» будет двигаться в прямом направлении по ул. Космонавтов, пр. Дзержинского, ул. Семашко с остановкой «ст.м. Петровщина»; в обратном направлении – по ул. Семашко, Каролинской, Я.Чечота, пр. Дзержинского, ул. Космонавтов с остановкой «ст.м. Малиновка»;





— троллейбус № 47 на участке от остановки «Парк Павлова» до «Железнодорожной» будет следовать в прямом направлении по пр. Газеты «Правда», ул. Голубева, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной; в обратном направлении – по ул. Железнодорожной, Алибегова, пр. Дзержинского, пр. Любимова.





С 17.06.2019 по 02.07.2019 на время работы пассажирского транспортного терминала на ул. Городской Вал для перевозки участников II Европейских Игр изменяются следующие маршруты городского пассажирского транспорта:





— троллейбусы № 9, 13, 14, 57 со стороны ул. Кальварийская будут двигаться по сокращенному маршруту до остановки «Романовская Слобода», в обратном направлении проследуют от ул. Немига по ул. Клары Цеткин, ул. Кальварийская и далее по маршрутам;









— автобусы № 40, 50С со стороны ул. Кальварийская поедут по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. Мясникова, ул. Московская и далее по маршрутам; в обратном направлении – без изменений;





— маршрутки № 1212-тк со стороны ул. Кальварийская будут двигаться по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. Клары Цеткин, ул. Бобруйская и далее по маршруту, в обратном направлении – без изменений;





— автобусы № 23, 74С со стороны пр. Дзержинского будут следовать до остановки «Романовская Слобода» по ул. Клары Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении с остановками «Музыкальный театр» и «ст.м. Фрунзенская», в обратном направлении от ул. Немига по маршрутам без изменений;





— автобус № 65 со стороны ул. Толстого будет следовать до остановки «Романовская Слобода» по ул. Московская, ул. Клары Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении с остановками «Музыкальный театр» и «ст.м. Фрунзенская», в обратном направлении от ул. Немига по маршруту без изменений.





Предприятие просит учитывать данную информацию при планировании поездок.



