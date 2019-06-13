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С 17 июня общественный транспорт будет ходить по-другому

14.06.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 17 июня и на время проведения II Европейских игр общественный транспорт по ул. Чюрлёниса и Городской Вал будет ходить по-другому, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГП «Столичный транспорт и связь».

Так, с 17.06.2019 по 03.07.2019 в связи с функционированием Деревни атлетов на ул. Чюрлёниса изменяются следующие маршруты городского пассажирского транспорта:

— автобус № 32С на участке от остановки «Космонавтов» до «9-й больницы» будет двигаться в прямом направлении по ул. Космонавтов, пр. Дзержинского, ул. Семашко с остановкой «ст.м. Петровщина»; в обратном направлении – по ул. Семашко, Каролинской, Я.Чечота, пр. Дзержинского, ул. Космонавтов с остановкой «ст.м. Малиновка»;

— троллейбус № 47 на участке от остановки «Парк Павлова» до «Железнодорожной» будет следовать в прямом направлении по пр. Газеты «Правда», ул. Голубева, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной; в обратном направлении – по ул. Железнодорожной, Алибегова, пр. Дзержинского, пр. Любимова.

С 17.06.2019 по 02.07.2019 на время работы пассажирского транспортного терминала на ул. Городской Вал для перевозки участников II Европейских Игр изменяются следующие маршруты городского пассажирского транспорта:

— троллейбусы № 9, 13, 14, 57 со стороны ул. Кальварийская будут двигаться по сокращенному маршруту до остановки «Романовская Слобода», в обратном направлении проследуют от ул. Немига по ул. Клары Цеткин, ул. Кальварийская и далее по маршрутам;


— автобусы № 40, 50С со стороны ул. Кальварийская поедут по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. Мясникова, ул. Московская и далее по маршрутам; в обратном направлении – без изменений;

— маршрутки № 1212-тк со стороны ул. Кальварийская будут двигаться по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. Клары Цеткин, ул. Бобруйская и далее по маршруту, в обратном направлении – без изменений;

— автобусы № 23, 74С со стороны пр. Дзержинского будут следовать до остановки «Романовская Слобода» по ул. Клары Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении с остановками «Музыкальный театр» и «ст.м. Фрунзенская», в обратном направлении от ул. Немига по маршрутам без изменений;

— автобус № 65 со стороны ул. Толстого будет следовать до остановки «Романовская Слобода» по ул. Московская, ул. Клары Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении с остановками «Музыкальный театр» и «ст.м. Фрунзенская», в обратном направлении от ул. Немига по маршруту без изменений.

Предприятие просит учитывать данную информацию при планировании поездок.


 
Теги: Минск
 
 
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С 17 июня и на время проведения II Европейских игр общественный транспорт по ул. Чюрлёниса и Городской Вал будет ходить по-другому, сообщили корреспонденту...
 
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