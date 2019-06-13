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Впервые родился ребенок с зеркальным расположением сердца и одним легким

14.06.2019 17:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Великобритании ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и почкой выжил вопреки прогнозам врачей.

 

Фото: © Белновости


Эми Грант вместе с супругом ожидала появления на свет мальчика. На 5-ом месяце женщина прошла плановое УЗИ, которое выявило отклонение в развитии малыша.

 

По словам врачей, они впервые столкнулись с подобным явлением. У ребенка была только одна почка, а сердце располагалось с правой стороны.

 

Об этом информирует The Mirror.

 

Врачи советовали женщине прервать беременность. Они были убеждены в том, что ребенок не сможет выжить.

 

Несмотря на все, что говорили врачи, женщина решила родить этого малыша. Фрэнки родился на 10 недель раньше положенного срока.

 

Вес малыша составлял 800 г. Ребенок быстро восстанавливался и уже через месяц мог жить самостоятельно. В возрасте трех месяцев мальчика с родителями отправили домой, пишет belnovosti.by/

 

Ребенку вскоре имплантировали пластиковое легкое с левой стороны, чтобы не деформировались остальные органы. В мае 2019 года мальчику исполнилось три года. Все это время ему приходилось лежать в больнице. Он периодически чувствовал себя плохо.


 
 
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В Великобритании ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и почкой выжил вопреки прогнозам врачей.
 
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