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еленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

14.06.2019 18:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу областной государственной администрации.

"День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

На должность главы Львовской ОГА президент предложил три кандидатуры:

1. Денис Шмыгаль, 43 года, кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго";

2. Максим Козицкий, 38 лет, директор компании "Эко-Оптима", лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года";

3. Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

"Что думаете?" - спросил президент на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 11 июня заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка объявил, что глава Украинского государства уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА. Агентству "Интерфакс-Украина" разъяснили, что в 12 из 15 названных Рябошапкой областей уволены главы ОГА, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.

В этот же день президент Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях. Так, врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской - Наталья Романова, Хмельницкой - Владимир Кальниченко, Тернопольской - Иван Крысак, Сумской - Вадим Акперов, Николаевской - Вячеслав Бонь. Врио главы Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской - Сергей Коваленко, Ивано-Франковской - Мария Савка, Запорожской - Элла Слепян, Закарпатской - Иван Дуран, Волынской - Александр Киричук.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу областной государственной администрации.
 
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