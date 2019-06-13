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Демократическая партия Молдовы объявила об отставке своего правительства

14.06.2019 18:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Демократическая партия Молдовы распускает свое правительство и переходит в оппозицию.

"Это даст возможность Партии социалистов и блоку ACUM взять власть, сформировать свое правительство", - заявил на брифинге вице-председатель Демпартии Влад Чеботарь по итогам Национального совета партии.

Чеботарь выразил сожаление, что союз блока ACUM и Партии социалистов "не пожелал начать диалог с Демпартией".

"Мы готовы были им предложить легальные решения по мирной передаче власти к правительству, которое они сформировали. У нас были такие решения. Так как они отказались от диалога, сегодня премьер-министр Павел Филип и его правительство подают в отставку. После этого мы переходим в оппозицию. Вся ответственность за развитие ситуации переходит к блоку ACUM и социалистам. Но они не смогут легально управлять страной, так как для этого не существует законных рамок", - подчеркнул Чеботарь.

По его словам, "в этой ситуации единственным правильным выходом будут досрочные выборы".

Чеботарь сказал, что решение по правительству Демпартия приняла, "чтобы продемонстрировать, что не держится за власть".

"Начинается новый этап. Мы будем бороться за выполнение своих предвыборных обещаний. Нужно спокойствие и стабильность. Мы призываем наших сторонников поддержать это решение. Очень скоро у них будет повод гордиться нами, мы предложим новые решения на благо страны", - заявил Чеботарь.

Как уже сообщал "Интерфакс", новое правительство Молдовы не могло приступить к работе из-за того, что Демократическая партия не хотела уступать власть, ссылаясь на спорные решения Конституционного суда.

Тем временем новое правительство признали и заявили о готовности работать с ним Евросоюз, США, Россия, а также Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Швейцария, Канада, Финляндия, Норвегия, Польша Румыния и ряд других стран.

 
 
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Демократическая партия Молдовы распускает свое правительство и переходит в оппозицию. "Это даст возможность Партии социалистов и блоку ACUM взять власть,...
 
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