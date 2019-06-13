Объем поставок нефти в Беларусь в 2019 году пересматривать не планируется, Транснефть старается выйти на 18 млн тонн

Источник материала: Интерфакс

"Транснефть" рассчитывает в целом по году выйти на поставку нефти в Беларусь в объеме 18 млн тонн.

"С Беларусью сейчас мы находимся в части согласования объемов", - сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"В связи с тем, что "Дружба" не работала, а у них (у Беларуси - ИФ) накопились объемы, которые производились на территории республики. Поэтому надо это тоже учитывать в плане. Поэтому их объемы могут пойти на переработку в республику, соответственно российский объем (для поставок в Беларусь - ИФ) уменьшится и будет отправлен в порты", - пояснил он.

"В любом случае есть третий и четвертый кварталы, чтобы это восполнить, и мы не видим никаких рисков. У нас самое главное - выйти на 18 млн по году. Мы к этому движемся. Рисков пересмотров не видим", - отметил вице-президент.