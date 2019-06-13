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Объем поставок нефти в Беларусь в 2019 году пересматривать не планируется, Транснефть старается выйти на 18 млн тонн
Источник материала: Интерфакс
"Транснефть" рассчитывает в целом по году выйти на поставку нефти в Беларусь в объеме 18 млн тонн.
"С Беларусью сейчас мы находимся в части согласования объемов", - сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
"В связи с тем, что "Дружба" не работала, а у них (у Беларуси - ИФ) накопились объемы, которые производились на территории республики. Поэтому надо это тоже учитывать в плане. Поэтому их объемы могут пойти на переработку в республику, соответственно российский объем (для поставок в Беларусь - ИФ) уменьшится и будет отправлен в порты", - пояснил он.
"В любом случае есть третий и четвертый кварталы, чтобы это восполнить, и мы не видим никаких рисков. У нас самое главное - выйти на 18 млн по году. Мы к этому движемся. Рисков пересмотров не видим", - отметил вице-президент.
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Объем поставок нефти в Беларусь в 2019 году пересматривать не планируется, Транснефть старается выйти на 18 млн тонн
"Транснефть" рассчитывает в целом по году выйти на поставку нефти в Беларусь в объеме 18 млн тонн. "С Беларусью сейчас мы находимся в части согласования объемов", -...
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