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Нефтекомпании просят Транснефть вернуться к проверке нефти на хлор раз в 10 дней
Источник материала: Интерфакс
Нефтяные компании просят "Транснефть" вернутся к прежнему графику проверки нефти на содержание хлорорганики.
"Мы получаем от компаний письма с просьбой вернуться к старому регламенту, когда проверка проходила раз в 10 дней. Мы все это переправляем в Минэнерго", - сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
"Все упирается в стоимость этой истории. Это затратная часть, которая бюджетом "Транснефти" не была предусмотрена", - пояснил он.
Андронов также отметил, что "мы сейчас с компаниями находимся в переговорах о том, какой уровень (для них приемлем - ИФ). В любом случае, он будет соответствовать ГОСТ, который в июле ужесточается до 6 ppm. Точно не будет больше. Будет колебаться от 2-4 ppm".
Вице-президент подчеркнул, что на экспортных направлениях содержание хлорорганики в нефти в рамках ГОСТ. "Не больше 5, 2.5-3 ppm, поток на Приморск чистый", - уточнил Андронов.
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Нефтяные компании просят "Транснефть" вернутся к прежнему графику проверки нефти на содержание хлорорганики. "Мы получаем от компаний письма с просьбой вернуться...
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