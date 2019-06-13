ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нефтекомпании просят Транснефть вернуться к проверке нефти на хлор раз в 10 дней

14.06.2019 18:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Нефтяные компании просят "Транснефть" вернутся к прежнему графику проверки нефти на содержание хлорорганики.

"Мы получаем от компаний письма с просьбой вернуться к старому регламенту, когда проверка проходила раз в 10 дней. Мы все это переправляем в Минэнерго", - сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Все упирается в стоимость этой истории. Это затратная часть, которая бюджетом "Транснефти" не была предусмотрена", - пояснил он.

Андронов также отметил, что "мы сейчас с компаниями находимся в переговорах о том, какой уровень (для них приемлем - ИФ). В любом случае, он будет соответствовать ГОСТ, который в июле ужесточается до 6 ppm. Точно не будет больше. Будет колебаться от 2-4 ppm".

Вице-президент подчеркнул, что на экспортных направлениях содержание хлорорганики в нефти в рамках ГОСТ. "Не больше 5, 2.5-3 ppm, поток на Приморск чистый", - уточнил Андронов.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нефтяные компании просят "Транснефть" вернутся к прежнему графику проверки нефти на содержание хлорорганики. "Мы получаем от компаний письма с просьбой вернуться...
 
Новости дня
Новости разные
 
Германия заинтересована в реализации проектов "Один пояс – один путь" и индустриального парка "Великий камень"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика