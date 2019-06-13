Нефтекомпании просят Транснефть вернуться к проверке нефти на хлор раз в 10 дней

Источник материала: Интерфакс

Нефтяные компании просят "Транснефть" вернутся к прежнему графику проверки нефти на содержание хлорорганики.

"Мы получаем от компаний письма с просьбой вернуться к старому регламенту, когда проверка проходила раз в 10 дней. Мы все это переправляем в Минэнерго", - сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Все упирается в стоимость этой истории. Это затратная часть, которая бюджетом "Транснефти" не была предусмотрена", - пояснил он.

Андронов также отметил, что "мы сейчас с компаниями находимся в переговорах о том, какой уровень (для них приемлем - ИФ). В любом случае, он будет соответствовать ГОСТ, который в июле ужесточается до 6 ppm. Точно не будет больше. Будет колебаться от 2-4 ppm".

Вице-президент подчеркнул, что на экспортных направлениях содержание хлорорганики в нефти в рамках ГОСТ. "Не больше 5, 2.5-3 ppm, поток на Приморск чистый", - уточнил Андронов.