Источник материала: Интерфакс

Министр транспорта и коммуникаций Андрей Иванов обсудил перспективы белорусско-немецкого сотрудничества с делегацией во главе со статс-секретарем министерства экономики, транспорта и инноваций Вольного и Ганзейского города Гамбурга Торстеном Зевеке, сообщили в пресс-центре Минтранса .

"Важным регионом, с которым работает наш порт сегодня, является Азия, а именно – Китай. В связи с этим Беларусь играет центральную роль в осуществлении континентальных перевозок между Европой и Китаем. Также Гамбург – это не только крупный логистический хаб, но и очень важный промышленный центр, поэтому и с этой точки зрения мы с большим интересом рассматриваем Беларусь", - сказал Зевеке.

Он отметил, что "немецкая делегация выразила заинтересованность в реализации проектов "Один пояс – один путь" и индустриального парка "Великий камень".

Зевеке подчеркнул, что порт Гамбурга является третьим по величине в Европе. В связи с чем есть большая заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью, с целью создания совместной логистической концепции. Также он отметил, что в Европе больше нет порта, который бы имел такую развитую железнодорожную инфраструктуру – более 40 % перевозок грузов, которые разгружаются и разгружаются в гамбургском порту осуществляются по железной дороге. Именно поэтому многие представители немецкой делегации представляют эту сферу перевозок.

Иванов в свою очередь заявил, что министерством в текущем году реализован проект строительства второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск. Также начата реализация третьей очереди (участок Жлобин – Калинковичи) инвестиционного проекта по электрификации участков Гомель – Жлобин – Осиповичи и Жлобин – Калинковичи.

Кроме того, с ЕБРР подписано кредитное Соглашение по проекту реконструкции автомобильной дороги Р-80 Слобода – Паперня, ведётся работа по подготовке проекта реконструкции автомобильной дороги М-10 Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин и продолжается реконструкция судоходных сооружений Днепровско-Бугского канала в рамках развития международного водного пути Е-40.

Также замминистра подчеркнул: "Работа по развитию транспортно-логистической системы проводится Министерством в тесном взаимодействии с транспортными министерствами сопредельных стран и интеграции нашей страны в Евроазиатскую транспортно-логистическую систему", - подчеркнул замминистра.

На данной встрече также присутствовали с белорусской страны представители управлений автомобильного, железнодорожного, водного транспорта и международного сотрудничества. С немецкой – представители транспортных компаний.