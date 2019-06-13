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Погода на выходных: по-прежнему выше +30°С

14.06.2019 17:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Погода в ближайшие дни не изменится, прогнозируют синоптики.

15 июня Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, на фоне которого через территорию республики будет проходить малоактивный фронтальный раздел. Ожидается переменная облачность. Ночью местами по стране, днем в отдельных районах Брестской и Гомельской областей кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная в середине дня от +24°С по северу до +33°С по югу. Атмосферное давление существенно не изменится.

16 июня страна в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, лишь в западных районах страны утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. Преимущественно без осадков, лишь по западу республики утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, по юго-западу +20..+22°С, максимальная днем +24..+29°С, местами, преимущественно по югу, +30..+32°С.

17 июня погоду в основном будет формировать атмосферный фронт. Местами, преимущественно в западных и центральных районах, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем +24..+29°С, местами, преимущественно по югу, +30..+32°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
 
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Погода в ближайшие дни не изменится, прогнозируют синоптики.
 
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