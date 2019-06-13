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Богданович о пиаре II Европейских игр: «По мнению друзей, соседних стран, мало кто знает»

14.06.2019 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».

Богданович о пиаре II Европейских игр: «По мнению друзей, соседних стран, мало кто знает»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Очень важный момент – позитивный пиар такого важного уровня событий. Это очень важная составляющая подготовки Игр. Как, с вашей точки зрения, вот этого позитивного пиара, этого пиара в СМИ белорусских, на наших телеканалах, в наших газетах было достаточно, на интернет-площадках, либо недостаточно? Ну, по сути, мне субъективно кажется, что где-то только месяц, как начали раскручивать.  

Богданович о пиаре II Европейских игр: «По мнению друзей, соседних стран, мало кто знает»

Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ну, смотрите: мы вовлечены уже год, мы год там варимся. Но я, по мнению друзей соседних стран, говорю о том, что мало кто знает.

Игорь Марзалюк:
То есть, насколько я понимаю, общее мнение людей за этим столом, что достаточно мало знают о масштабности этого проекта и достаточно мало знают наши соседи. Так чего не хватило, на самом деле?

Богданович о пиаре II Европейских игр: «По мнению друзей, соседних стран, мало кто знает»

Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Игорь Александрович, я бы, наверное, всё-таки, не говорила, что чего-то не хватило, чего-то мы не доорганизовали. Мы организовывали так, чтобы это было по-честному и чтобы всего хватило.

Другой вопрос, как воспринимают это люди. Насколько ли они правильно восприняли, что это будет такое масштабное мероприятие. Может быть, некоторые люди не знают, что такое – наша страна. И поэтому, мы же на протяжении последних лет думали, как люди будут пересекать границу, на сколько дней мы можем их пустить. Даже вот то же красивейшее место, где мы сегодня находимся – насколько здесь готовы принять. Насколько готова наша кухня.

И мне кажется, что с каждым разом, с проведением каждого масштабного мероприятия – и спортивного, и культурного – это будет сделать всё проще и проще. Потому что делали по-честному, а насколько просто было это сделать, чтобы люди восприняли, насколько это воспринимаемо в мире. Поэтому мы вот и говорим, что очередное мероприятие и позволит продвинуть нашу страну вот именно в том, чтобы о ней узнали. И до чемпионата мира по хоккею, я так думаю, ещё меньше о нас знали. До проведения тех же рождественских у нас хоккейных – тоже, наверное, о нас мало знали. Но вот каждый раз о нас узнают всё больше и больше. Поэтому и продвижение становится более простым.

Богданович о II Европейских играх: «Хотелось бы, чтобы у всех туристов был постоянный Интернет»

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Александр Богданович, Людмила Макарина-Кибак
 
 
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