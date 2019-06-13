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Богданович о пиаре II Европейских игр: «По мнению друзей, соседних стран, мало кто знает»
Источник материала: СТВ
Мнение эксперт высказал в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
И мне кажется, что с каждым разом, с проведением каждого масштабного мероприятия – и спортивного, и культурного – это будет сделать всё проще и проще. Потому что делали по-честному, а насколько просто было это сделать, чтобы люди восприняли, насколько это воспринимаемо в мире. Поэтому мы вот и говорим, что очередное мероприятие и позволит продвинуть нашу страну вот именно в том, чтобы о ней узнали. И до чемпионата мира по хоккею, я так думаю, ещё меньше о нас знали. До проведения тех же рождественских у нас хоккейных – тоже, наверное, о нас мало знали. Но вот каждый раз о нас узнают всё больше и больше. Поэтому и продвижение становится более простым.
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Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».
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