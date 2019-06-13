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Богданович о II Европейских играх: «Хотелось бы, чтобы у всех туристов был постоянный Интернет»

14.06.2019 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».

Богданович о пиаре II Европейских игр: «По мнению друзей, соседних стран, мало кто знает»

Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Хотелось бы, чтобы у всех туристов был постоянный Интернет. Чтобы они могли показать красоту нашей страны. Потому что, вы же понимаете, здесь приезжают личности своей страны: Фукса, тот же Брендл приезжает – Германия, Чехия. И они очень знамениты там. То есть то, что они покажут через свои соцсети, будет воспринято молодёжью тех стран, которые они представляют.

Богданович о II Европейских играх: «Хотелось бы, чтобы у всех туристов был постоянный Интернет»

Люди в материале: Александр Богданович
 
 
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Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира». Богданович о пиаре II Европейских игр: «По мнению друзей, соседних стран, мало кто знает»
 
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