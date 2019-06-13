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Богданович о II Европейских играх: «Хотелось бы, чтобы у всех туристов был постоянный Интернет»
Источник материала: СТВ
Мнение эксперт высказал в программе
Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира». Богданович о пиаре II Европейских игр: «По мнению друзей, соседних стран, мало кто знает»
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