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Богданович о развитии спорта в Беларуси: «Игровые виды – что-то где-то мы не дорабатываем»
Источник материала: СТВМнение эксперт высказал в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Игорь Марзалюк:
Александр Богданович:
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Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:Насколько...
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