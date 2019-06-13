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Ален Делон оказался в госпитале, но после обследования выписан домой

14.06.2019 19:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ален Делон попал в Американский госпиталь Нейи-сюр-Сен (департамент О-де-Сен) с последствиями кровоизлияния в мозг, сообщает журнал Closer.

Телеканал BFM TV в свою очередь проинформировал, что в больнице актер жаловался на головные боли.

В то же время, по данным СМИ, после необходимого обследования актер уже отправлен из больницы домой.

В предыдущие годы актер неоднократно попадал в больницу из-за проблем с сердцем.

Звезде мирового кино Алену Делону 83 года, несколько недель назад он получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

 
 
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Ален Делон попал в Американский госпиталь Нейи-сюр-Сен (департамент О-де-Сен) с последствиями кровоизлияния в мозг, сообщает журнал Closer. Телеканал BFM TV в свою...
 
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