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Ален Делон оказался в госпитале, но после обследования выписан домой
Источник материала: Интерфакс
Ален Делон попал в Американский госпиталь Нейи-сюр-Сен (департамент О-де-Сен) с последствиями кровоизлияния в мозг, сообщает журнал Closer.
Телеканал BFM TV в свою очередь проинформировал, что в больнице актер жаловался на головные боли.
В то же время, по данным СМИ, после необходимого обследования актер уже отправлен из больницы домой.
В предыдущие годы актер неоднократно попадал в больницу из-за проблем с сердцем.
Звезде мирового кино Алену Делону 83 года, несколько недель назад он получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
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Ален Делон попал в Американский госпиталь Нейи-сюр-Сен (департамент О-де-Сен) с последствиями кровоизлияния в мозг, сообщает журнал Closer. Телеканал BFM TV в свою...
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