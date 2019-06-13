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Беларусь и Россия в преддверии VI Форума регионов обсудят вопросы сотрудничества в сфере транспорта и логистики

14.06.2019 19:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Научно-практическая конференция по вопросам сотрудничества Беларуси и России в области транспорта и логистики пройдет 4-5 июля, сообщила зампред Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина в пятницу.

"Отношения Беларуси и России были, есть и будут всеобъемлющими, стратегическими и дружескими. Если есть какие-то вопросы, надо о них говорить и искать выходы. Форум регионов  — хорошая площадка для такого диалога", — приводят слова Щеткиной в пресс-службе Совета Республики.

Подготовка основных мероприятий VI Форума регионов Беларуси и России обсуждалась оргкомитетами в ходе совместного заседания в Санкт-Петербурге.

Сопредседателем оргкомитета с белорусской стороны является Щёткина, с российской — зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев.

В ходе встречи особое внимание также было уделено программе пленарного заседания, в котором ожидается участие глав государств.

Как сообщила журналистам Щёткина, важной частью программы предстоящего саммита станет Молодежный форум. "Не случайно мы привлекаем много молодежи, ведь это будущее Союзного государства, вопросы преемственности, сохранения общей истории", — отметила она. В этом плане хорошей площадкой для продвижения молодежных инициатив является молодежный парламент.

"Мы хотели бы, чтобы в рамках форума молодежными парламентами наших стран была проведена серьезная работа. У ребят много интересных инициатив", — добавил Воробьев.

В целом он отметил, что большинство мероприятий форума в высокой степени готовности. "Есть мелкие вопросы, которые надо дорабатывать. Сегодня мы договорились, кто и в какие сроки будет их решать", — сказал он.

VI Форум регионов Беларуси и России пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге.

 
 
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Научно-практическая конференция по вопросам сотрудничества Беларуси и России в области транспорта и логистики пройдет 4-5 июля, сообщила зампред Совета Республики...
 
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