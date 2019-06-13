Макей: Беларусь приходит с холода

Издание иллюстрирует свою статью таким снимком ТАСС.





Это аллюзия к названию знаменитого детектива Джона Ле Карре «Шпион, пришедший с холода». Английское выражение «прийти с холода» означает оказаться в новом для себя, ранее недоступным, невозможным положении.





«Президента Александра Лукашенко когда-то называли последним диктатором Европы. Он 25-й год руководит страной железным кулаком, но перестал быть объектом остракизма [на Западе]», — пишет The Wall Street Journal.





Газета отмечает, что от 2014 года, когда случился Крым и Донбасс, Александр Лукашенко пытается ослабить зависимость от России, и эти попытки были замечены как за пределами, так и внутри страны.





Журналист обращает внимание, что «Беларусь недавно заставила уехать российского посла, обвинив его, что он относится к стране как к провинции России. Через несколько дней после этого были арестованы заместитель главы Совета безопасности и директор «Белтелекома» — оба по обвинению в получении денег от российских субъектов», — пишет издание.





«Независимость и суверенитет — святые для Беларуси и невозможно, чтобы кто-то в Беларуси захотел сдать их», — цитирует издание министра иностранных дел Владимира Макея.





Макей добавляет, что с момента развала СССР в 1991 году, целые поколения «родились в независимом государстве и они хотят жить в независимом государстве».





Комментируя улучшение отношений Беларуси и США в последние годы, Макей отметил, что изменилась геополитическая ситуация, в регионе появились новые конфликты, и «США увидели, что Беларусь — не придаток какой-то другой страны».





Издание отмечает, что при этом министр призвал не преувеличивать разногласия Минска и Москвы.





В то же время «Уолл-стрит джорнал» цитирует независимого депутата Палаты представителей Анну Канопацкую: «Давайте будем честны: Беларусь на сегодня не является независимой, по крайней мере, экономически. Ничего невозможно сделать без диверсификации и переориентации торговли, а этого не достичь без реформ, а реформ нет».





«Мы очень сильно зависим от России, — говорит Екатерина Борнукова, директор белорусского исследовательского центра BEROC. — Вопрос не в том, должна ли произойти диверсификация, а в том, возможно ли это».



