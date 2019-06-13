Большой театр Беларуси приглашает в Несвижский замок

— «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» — один из наших главных, масштабных проектов, — говорит генеральный директор театра Владимир Гридюшко. — Девять лет подряд звезды белорусского Большого покидают свою сцену, чтобы окунуться в атмосферу open—air-фестиваля и вместе со зрителями провести три незабываемых дня. В Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» приезжают тысячи людей, чтобы увидеть и услышать классические и современные произведения в необычной, я бы сказал волшебной обстановке. Наши показы проходят на нескольких сценических площадках: во внутреннем дворе и в Театральном зале замка Радзивиллов, а также в стенах одного из красивейших барочных костелов Европы — костеле Божьего тела.





Итак, что же увидит зритель в этом году?





14 июня в Театральном зале замка пройдет концерт «Портреты. Клавдия Шульженко». Прозвучат главные шлягеры несравненной певицы, которые с присущим ей актерским мастерством исполнит солистка Большого Елена Сало. Партия фортепиано — Ирина Телепнева.





В костеле Божьего тела в этот день меломанов ожидает встреча с музыкальным наследием Станислава Монюшко — создателя белорусской национальной классической оперы. В год празднования 200-летия композитора Большой театр Беларуси подготовил ряд праздничных программ. Одна их них — концерт «Станислав Монюшко: песни нашего костела». Режиссер и ведущий — Виктор Скоробогатов.





Вечером 14 июня две равно уважаемые семьи в Вероне, а правильнее, в Несвиже, ведут междоусобные бои…













В старинных стенах Несвижского замка оживет драма Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Авторское видение балета Сергея Прокофьева публике представит народный артист СССР и Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарьев. В заглавных партиях выйдут Ирина Еромкина и Игорь Оношко. Дирижер — Андрей Галанов.





15 июня в Театральном зале вновь зазвучат произведения Монюшко. В концертной программе «Станіслаў Манюшка на Радзіме» в исполнении ведущих солистов Большого театра Беларуси будут исполнены «Вечаровая песня», «Да Нёмна», «Лірнік вясковы», ария комиссара Бонавентуры Выкрутаччо из оперы «Ідылія», Domine ne in furore tuo, «Цыганская песня», «Італьянская арыя, альбо Песня», «Праснічка» и другие произведения. Режиссер и ведущий — Виктор Скоробогатов.





Завершит музыкальный выходной захватывающая мелодрама маэстро Джакомо Пуччини «Тоска». На сцене внутреннего дворика замка разыграется настоящая любовная драма самой красивой женщины Рима Флории Тоски, ее возлюбленного — художника Марио Каварадосси и одержимого страстью к Тоске барона Скарпиа. Будут петь Нина Шарубина, Сергей Франковский и Владимир Громов. За дирижерский пульт встанет Олег Лесун.





16 июня струнный квинтет «Серенада», сопрано Татьяна Третьяк и солисты оперной труппы театра приглашают поклонников камерной музыки в Театральный зал замка Радзивиллов. Вниманию зрителей будет представлена программа «С песней по жизни», в которой прозвучат произведения из фильмов, составляющих золотой фонд советского кино.





minsknews.by Финальным аккордом театрального open-air станет гала-концерт «Звезды Большого в Несвиже», который пройдет на главной сцене во внутреннем дворе замка вечером 16 июня. В программе концерта — популярные арии, хоровые сцены, куплеты и дуэты из золотого фонда мировой оперы, а также па-де-де, адажио и вариации из полюбившихся публике балетов. Дирижеры — Иван Костяхин, Олег Лесун, пишет





Фото предоставлены театром







