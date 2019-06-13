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«43 года, что здесь такого?» Владимир Самсонов будет биться в Минске за путевку на свою 7-ю Олимпиаду

14.06.2019 19:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из самых титулованных игроков в истории настольного тенниса Владимир Самсонов будет играть дома. Белорус, за которого болеют во всем мире, приехал на Европейские игры не просто победить, а попробовать добыть путевку на седьмую Олимпиаду в карьере. Владимир Самсонов рассказал о том, как он себя чувствует, меняет игру и ждет в Минске лучших теннисистов Европы, чтобы дать им бой при родных трибунах. И это — в 43 года. Возраст для него не имеет значения.


Фото: Игорь Семёнов, TUT.BY

— Совсем скоро большой домашний старт — вторые Европейские игры, как вы себя чувствуете в эмоциональном плане и функционально?

— Еще есть немного времени, но напряжение уже чувствуется. Это самый важный старт в 2019 году, по крайней мере, для меня. Хотелось бы сыграть как можно лучше при своих родных, друзьях и болельщиках. Я и вся команда готовимся очень серьезно.

— Европейские игры по уровню соперничества можно сравнить с чемпионатом Европы? Все сильнейшие теннисисты континента приедут в Минск?

— Есть определенные ограничения на Европейских играх в личном турнире, где только два человека могут выступать от страны в настольном теннисе. Все сильнейшие в любом случае будут здесь. Сборная Германии: Дмитрий Овчаров, Тимо Боль, все планируют приехать.
— Ваш рейтинг в мире сейчас 18-й, но выше вас лишь пять европейских игроков, это будет иметь значение при жеребьевке?

— Жеребьевка будет проводиться по мировой классификации. Я буду сеянным или пятым, или шестым. Понятно, что нужно дойти до четвертьфинала для начала. Но если я дойду, то за выход в полуфинал буду играть с очень сильным соперником из числа топ-теннисистов, правда, не знаю с кем.

— В плане жеребьевки вы считаете себя везучим или невезучим игроком?

— Бывает по-разному. Например, на прошедшем чемпионате мира я очень рано сыграл с китайским теннисистом Ма Лоном. Там жеребьевка могла быть и лучше. Но на последней Олимпиаде жеребьевка была довольно удачной. Здесь не угадаешь.

— На прошлых Европейских играх вы дошли финала, но это было 4 года назад, затем крутая Олимпиада. Откуда берутся силы продолжать так долго играть на очень высоком уровне?

— На Олимпиаде показал лучший результат в карьере — это конечно дало мне мотивацию. И Европейские игры — дома. Давно известно было, что они пройдут в Беларуси — это тоже мотивировало меня продолжать играть, по крайней мере, попробовать. Вроде бы я нахожусь в последнее время в неплохой форме, местами играл очень хорошо. Сделаю все возможное, чтобы сыграть как можно лучше в Минске.

— Когда спрашивают о возрасте, задевает?

— Я не могу так сказать. 43 года, что здесь такого? В настольном теннисе были ребята, которые после сорока очень здорово играли.

— Ваша семья приедет за вас поболеть из Черногории?

— Пока не уверен еще. Но мой папа будет здесь, сестра, племянница.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— О будущем. Оно сейчас ограничивается исключительно 2019 годом или есть более далекие планы?

— Олимпийские игры пройдут буквально через год. Я постараюсь попасть на них, а что будет дальше, увидим. Если отберусь в Токио, то обязательно поеду играть. Может это не такой большой шанс, но все же шанс выиграть ту заветную олимпийскую медаль, которую я всегда хотел. Естественно, я буду пробовать.

— Три путевки на Олимпиаду разыграют в Минске, каковы ваши шансы попасть на них уже в июне по окончании соревнований на Европейских играх?

— Чтобы попасть в четверку, мне придется обыграть соперника высокого класса. Но думаю, что уже с первого раунда будет тяжело. Я готовлюсь. В феврале был турнир ТОП-16, где я был в финале и был очень хороший шанс выиграть. И все те же игроки будут в Минске. Выиграть медаль, думаю, это вполне реально.

— Не так часто доводится дома играть вам. А это самый крупный из турниров в настольном теннисе, который принимала Беларусь. Дополнительная ответственность или все же раскованность появится?

— Играя дома, хочется обязательно выиграть. Очень приятно, когда тебя поддерживают. Может, будет и чуть больше нервозности. Но склоняюсь к тому, что поддержка зрителей должна помочь.

—  К Европейским играм вы приехали готовиться за неделю. В том время, как основные конкуренты все еще играют в Японии, у вас нет недостатка игровой практики?

— Имело смысл приехать раньше. Мы здесь тренируемся со всеми ребятами командой. Ведь на Европейских играх будет еще командный турнир. И тренироваться вместе — это отличная идея. У нас хорошие условия. И будет возможность потренироваться уже в игровом зале довольно рано, что может помочь. Хорошие партнеры рядом. Я думаю, что это правильное решение.

—  На Олимпиаде в Бразилии вы рассказывали в интервью, что вам очень нравится жить в Олимпийской деревне с другими спортсменами, что там особая атмосфера. Сейчас тоже будете жить в деревне или дома было бы лучше?

— Здесь самое важное находиться ближе к игровому залу и не тратить время и силы на переезды.

— Ели взять вашу игру четыре три года назад на Олимпиаде в Бразилии и сейчас, ваш теннис изменился?

— Сам спорт очень поменялся. Новые материалы для изготовления мячей. Другой отскок мяча от стола — он выше теперь. Чуть меньше вращение, настольный теннис стал еще агрессивнее, быстрее. К этому нужно привыкать, у кого-то получилось быстрее, у кого-то медленнее. Для меня это не так хорошо. Но я на определенных турнирах играл довольно неплохо. Теперь приходится думать больше о тактике, как изменить свои действия, чтобы не входить в такую силовую, быструю игру, чтобы победить соперника. Это непросто. Работаю над этим. Всегда нужно что-то добавлять, ведь играя одинаково, ты не сможешь конкурировать с самыми сильными спортсменами.

— С кем из самых сильных игроков континента не хотелось бы встретиться в четвертьфинале Европейских игр?

— Тяжело сказать. Да, я играл с немцами Тимо Болем и Дмитрием Овчаровым больше, чем с Лиамом Пичфордом и Матиасом Фальком. Все будет зависеть здесь и сейчас в день матча. Я у всех у них выигрывал, но и проигрывал всем четверым. Кто его знает? Может кто-то из нас может проиграть еще раньше на турнире. Я буду готовиться к каждому матчу.

— Вы когда-нибудь обсуждали матч в четвертьфинале Олимпиады против Овчарова с ним, когда вы с травмой победили? Вы ведь приятели.

— Об этом мы после той игры не говорили. Мы очень редко обсуждаем матчи. Это необязательно. И плюс, такая игра была очень необычная, важная, принципиальная.

— Это один из самых запоминающихся матчей в карьере?

— Наверняка! Всегда запоминающиеся матчи у меня связаны с Олимпиадой. В Атланте была необычная игра за выход в полуфинал. Выигрывал немного по сетам, затем пропал свет во время матча. Затем в Сиднее в четвертьфинале, где я тоже выигрывал — 2:0. Потом в 2008 году на Олимпиаде. Все необычные встречи были на Олимпийских играх. Но и те, которые я выиграл, тоже хорошо помню. Финал чемпионата Европы, Кубок мира. Финал чемпионата мира — тяжело забыть…

— Вы знаете, что вы остаетесь единственным игроком в туре, который выиграл турниры на всех континентах, где они проводились. Кроме Антарктиды.

— Может быть, но я не думаю, что это самое важное.

— Получается, титулы никогда не ставили во главу угла?

— Я никогда об этом не думал. Просто так получилось. Возможно, что скоро кроме меня тоже кто-то выиграет. Вот будет открытый чемпионат Австралии. Если кто-то из китайцев, Ма Лон или Фан Джендон, выиграют, то я буду не один. Правда, я точно не знаю, побеждали они в Африке или в Южной Америке.

Пресс-служба Parimatch

 
Теги: Минск
 
 
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Белорус, за которого болеют во всем мире, приехал на Европейские игры не просто победить, а попробовать добыть путевку на седьмую Олимпиаду в карьере.
 
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