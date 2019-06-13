ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси по футболу опустилась на 82-е место в рейтинге ФИФА

14.06.2019 19:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Сборная Беларуси по футболу опустилась на 82-е место в рейтинге ФИФА
Белорусская федерация футбола

ФИФА представила новый рейтинг национальных сборных по футболу. После отборочных матчей чемпионата Европы-2020 против команд Германии и Северной Ирландии, в которых белорусы потерпели поражения, наша сборная опустилась с 81-го на 82-е место в рейтинге. Белорусская команда делит эту позицию с командами Узбекистана и Израиля.

Сборная Беларуси по футболу опустилась на 82-е место в рейтинге ФИФА Игорь Криушенко покинул пост главного тренера футбольной сборной Беларуси

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. В тройке лидеров также французы и бразильцы. Наши соседи поляки занимают 19-е место, сборная Украины – 24-я, россияне – на 43-й позиции, литовцы – на 132-й, латвийцы – на 137-й.

Наши соперники по отборочной группе чемпионата Европы-2020 немцы занимают 11-е место, сборная Нидерландов – 14-я, команда Северной Ирландии – 28-я, Эстония – 99-я. Наши соперники по полуфиналу в Лиге наций грузины располагаются на 94-м месте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июня Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Nike выпустил кроссовки в форме утюга и разъярил женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика