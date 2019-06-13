Сборная Беларуси по футболу опустилась на 82-е место в рейтинге ФИФА

Источник материала: Аргументы и факты

ФИФА представила новый рейтинг национальных сборных по футболу. После отборочных матчей чемпионата Европы-2020 против команд Германии и Северной Ирландии, в которых белорусы потерпели поражения, наша сборная опустилась с 81-го на 82-е место в рейтинге. Белорусская команда делит эту позицию с командами Узбекистана и Израиля.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. В тройке лидеров также французы и бразильцы. Наши соседи поляки занимают 19-е место, сборная Украины – 24-я, россияне – на 43-й позиции, литовцы – на 132-й, латвийцы – на 137-й.

Наши соперники по отборочной группе чемпионата Европы-2020 немцы занимают 11-е место, сборная Нидерландов – 14-я, команда Северной Ирландии – 28-я, Эстония – 99-я. Наши соперники по полуфиналу в Лиге наций грузины располагаются на 94-м месте.