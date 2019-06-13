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Купальный сезон должен быть без риска

14.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Купальный сезон должен быть без риска

С наступлением летнего периода ОСВОД считает необходимым напомнить отдыхающим об основных мерах предосторожности при купании:

НЕ купайтесь там, где делать это запрещено;

НЕ входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

НЕ прыгайте с берега в незнакомых вам местах;

НЕ организовывайте игры на воде;

НЕ оставляйте малолетних детей без присмотра.

Это пять основных «НЕ», которые мы постоянно повторяем в любой аудитории.

Федор КУЛИШ,

председатель районной организации ОСВОД.

 
 
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С наступлением летнего периода ОСВОД считает необходимым напомнить отдыхающим об основных мерах предосторожности при купании: НЕ купайтесь там, где делать это...
 
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