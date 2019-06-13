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Купальный сезон должен быть без риска
14.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С наступлением летнего периода ОСВОД считает необходимым напомнить отдыхающим об основных мерах предосторожности при купании:
НЕ купайтесь там, где делать это запрещено;
НЕ входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
НЕ прыгайте с берега в незнакомых вам местах;
НЕ организовывайте игры на воде;
НЕ оставляйте малолетних детей без присмотра.
Это пять основных «НЕ», которые мы постоянно повторяем в любой аудитории.
Федор КУЛИШ,
председатель районной организации ОСВОД.
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С наступлением летнего периода ОСВОД считает необходимым напомнить отдыхающим об основных мерах предосторожности при купании: НЕ купайтесь там, где делать это...
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