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В Новогрудском районе проходят чемпионат, первенство и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по велоспорту на шоссе 19:20 14 июня 2019

14.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Новогрудском районе проходят чемпионат, первенство и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по велоспорту на шоссе 19:20 14 июня 2019

Участие в соревнованиях принимают команды из всех областей страны и г. Минска – всего 130 спортсменов.

13-16 июня в г. Новогрудке и Новогрудском районе проходят чемпионат, первенство и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по велоспорту на шоссе. 

В открытии соревнований, которое состоялось 13 июня на площади имени Ленина, участие приняли начальник управления спорта и туризма Новогрудского райисполкома Сергей Чертко и председатель Гродненского областного объединения ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта», судья высшей национальной категории Иван Киселевский. 

В Новогрудском районе проходят чемпионат, первенство и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по велоспорту на шоссе 19:20 14 июня 2019
В Новогрудском районе проходят чемпионат, первенство и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по велоспорту на шоссе 19:20 14 июня 2019

В интервью Иван Киселевский подчеркнул, что сложнейшие подъемы и спуски вместе с жаркой погодой – настоящее испытание для спортсменов, которое поможет определить действительно сильнейших. Новогрудская трасса моделирует те, на которых проводятся европейские и мировые соревнования. Также главный судья отметил, что нынешние соревнования последние тестовые перед ІІ Европейскими играми. Среди победителей и призеров будут выбраны спортсмены, которые представят Беларусь на этих престижных европейских соревнованиях. 

В Новогрудском районе проходят чемпионат, первенство и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по велоспорту на шоссе 19:20 14 июня 2019
В Новогрудском районе проходят чемпионат, первенство и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по велоспорту на шоссе 19:20 14 июня 2019
В Новогрудском районе проходят чемпионат, первенство и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по велоспорту на шоссе 19:20 14 июня 2019

В первый день соревнований прошли индивидуальные гонки среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин (до 23 лет, 24 года и старше). Все спортсмены преодолели дистанцию в 25 км. 

15 и 16 июня состоятся групповые гонки. Начало соревнований на площади Ленина в 10.00. Дистанция в зависимости от возрастной категории составит: для мужчин — 120, 180 км, для женщин — 80, 120 км.  

novgazeta.by
 
Теги: Минск
 
 
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Участие в соревнованиях принимают команды из всех областей страны и г. Минска – всего 130 спортсменов. 13-16 июня в г. Новогрудке и Новогрудском районе проходят...
 
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