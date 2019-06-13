В Новогрудском районе проходят чемпионат, первенство и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по велоспорту на шоссе 19:20 14 июня 2019

Источник материала: Вороновская газета





Участие в соревнованиях принимают команды из всех областей страны и г. Минска – всего 130 спортсменов.

13-16 июня в г. Новогрудке и Новогрудском районе проходят чемпионат, первенство и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по велоспорту на шоссе.

В открытии соревнований, которое состоялось 13 июня на площади имени Ленина, участие приняли начальник управления спорта и туризма Новогрудского райисполкома Сергей Чертко и председатель Гродненского областного объединения ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта», судья высшей национальной категории Иван Киселевский.







В интервью Иван Киселевский подчеркнул, что сложнейшие подъемы и спуски вместе с жаркой погодой – настоящее испытание для спортсменов, которое поможет определить действительно сильнейших. Новогрудская трасса моделирует те, на которых проводятся европейские и мировые соревнования. Также главный судья отметил, что нынешние соревнования последние тестовые перед ІІ Европейскими играми. Среди победителей и призеров будут выбраны спортсмены, которые представят Беларусь на этих престижных европейских соревнованиях.









В первый день соревнований прошли индивидуальные гонки среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин (до 23 лет, 24 года и старше). Все спортсмены преодолели дистанцию в 25 км.

15 и 16 июня состоятся групповые гонки. Начало соревнований на площади Ленина в 10.00. Дистанция в зависимости от возрастной категории составит: для мужчин — 120, 180 км, для женщин — 80, 120 км.

novgazeta.by