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На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий

14.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий

Нынешний год для белорусского здравоохранения знаменательный. Он проходит под знаком 100-летнего юбилея отрасли. К особой дате не раз обращались во время торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинских работников, которое сегодня состоялось в Вороновском районном центре культуры и народного творчества.


На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий

Врачи, фельдшеры, медсестры… Все они посвятили свою жизнь заботе о здоровье человека. Труд  каждого — одинаково ценен. В канун праздника здесь назвали имена самых достойных. Заслуженные награды они получили из рук председателя районного Совета депутатов Елены Яновны Ганевич и главного врача Вороновской районной центральной больницы Александра Валерьевича Ануфриева. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения района и в связи с профессиональным праздником Почетной грамотой Вороновского райисполкома награждена врач-невролог Вороновской ЦРБ Евгения Францевна Шестерикова; Грамотой — врач-стоматолог Вороновской ЦРБ Юлия Викторовна Савицкая, медицинская сестра терапевтического отделения Вороновской ЦРБ Тереса Витольдовна Шмигельская. Благодарность председателя райисполкома объявлена помощнику врача-эпидемиолога Вороновского райЦГЭ Анне Юльяновне Высоцкой, заведующему Пашковичским и Смильгинским ФАПами Любови Александровне Михальчик, медицинскому дезинфектору Вороновской ЦРБ Регине Юзефовне Федосевич, заведующему Порадунским и Дотишским ФАПами Янине Ивановне Шимелевич, медицинской сестре операционной операционного блока Вороновской ЦРБ Дануте Ивановне Юрше. Благодарственного письма Вороновского районного Совета депутатов удостоена санитарка женской консультации поликлиники Вороновской ЦРБ Лилия Эдмундовна Буховская, медицинская сестра терапевтического отделения Радунской горбольницы Людмила Викентьевна Веремейчик, медицинская сестра терапевтического отделения Вороновской ЦРБ Регина Станиславовна Миндюль, фельдшер Вороновской ЦРБ в Вороновской СШ Валентина Генриковна Пышинская.


На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий

Награды Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома также доставлены адресатам. Почетной грамотой управления награждена фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории Елена Казимировна Гайдук, врач-педиатр детской консультации Нина Петровна Ладыш, Благодарность начальника управления объявлена врачу-акушеру-гинекологу женской консультации Карине Станиславовне Гаевской, медсестре терапевтического отделения Лилии Марьяновне Малашевич, младшей медсестре по уходу за больными терапевтического отделения Валентине Мечиславовне Улевич. Подарки и слова признательности в адрес ветеранов труда, нынешних работников отрасли звучали и от председателя районного комитета профсоюзов и районной организации Белорусского союза женщин Елены Марьяновны Ястремской. Отметил медработников  и отраслевой профсоюз.


На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий

Повседневная забота о здоровье людей, предупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной жизни — все это придает особый статус тем, кто связал жизнь с медициной. Но в праздничный день можно позволить себе отдохнуть от напряженной работы, оставить на некоторое время своих пациентов, чтобы окунуться в мир творчества. И в этот раз вновь звучали аплодисменты не только в благодарность артистами центра культуры, но в честь медицинских работников, их близких и родных, вышедших на сцену с музыкальным поздравлением.


На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий
На Вороновщине в канун Дня медицинских работников чествовали представителей одной из самых благородных профессий

 
 
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Нынешний год для белорусского здравоохранения знаменательный. Он проходит под знаком 100-летнего юбилея отрасли. К особой дате не раз обращались во время...
 
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