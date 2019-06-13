 Welcome to Belarus! В Гродно продолжают принимать болельщиков II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





До масштабного мультиспортивного форума осталась еще целая неделя, но болельщики уже приезжают в Беларусь. Сотрудники таможни и пограничного контроля отмечают, что основной поток гостей ожидается за пару дней до начала знакового спортивного события. Корреспондент «Гродзенскай праўды» отправилась в пункт пропуска «Привалка», чтобы посмотреть, как на месте организована работа, и узнать у волонтеров, как это – быть лицом II Европейских игр – первыми встречать иностранных гостей.





В ГрГУ имени Янки Купалы более 500 студентов захотели стать волонтерами на II Европейских играх и подали заявки. Но помогать на масштабном спортивном событии будут лучшие 286. Из них 46 человек уже работают в пунктах пропуска на границе.





– В университете активно рассказывали о II Европейских играх, решила записаться. Была очень рада, что буду работать на границе. На самом деле, чтобы стать волонтером, нужно было пройти серьезный отбор. Изучали наши личные и психологические качества и, конечно, знание языков. Мой – немецкий, очень надеюсь встретить болельщика из Германии, ведь это так здорово – вживую пообщаться с носителем языка и рассказать о нашей стране, – поделилась Валентина Кулеш.

Ребята признаются, что поначалу было очень волнительно. Ведь от того, как они примут болельщиков, зависит первое впечатление фанатов о нашей стране. К слову, Гродненщина имеет серьезный опыт в этой области. Волонтеры также встречали болельщиков во время чемпионата мира по хоккею и отлично тогда справились.









– Это очень интересный опыт. С одной стороны, увидеть, как работает граница, а с другой – усовершенствовать свои языковые навыки, повысить уровень взаимодействия с людьми. Волнение, конечно, есть, но оно приятное. Это очень почетно – быть частью такого масштабного события. Родители обрадовались, что я буду волонтером, да и сам очень рад, – отметил Илья Будревич.

К слову, волонтеры не только встречают иностранных гостей, едущих на II Европейские игры. Они подходят и к тем, кто по другим делам путешествует по Беларуси. Рассказывают о мультиспортивном форуме и дарят буклеты. Ребята полноценно работают, но признаются, что им очень нравится помогать таможенникам и пограничникам.





– Мне всегда нравилась волонтерская работа, но она была только на местном уровне, а тут такой масштаб. Не могла упустить эту возможность. Болельщики хорошо на нас реагируют, улыбаются. Задают вопросы, видно, что им интересно. Некоторые люди даже говорят, что обязательно купят билет,– рассказала Анастасия Богдан.

Фанаты едут со всего мира: из Германии, Польши, Швеции, США, Нидерландов, Финляндии, Чехии. На данный момент более 70 болельщиков уже прибыли в нашу страну. Они пересекают границу по упрощенному режиму, виза не нужна. Ее функции выполняет билет, безвиз в силе до 10 июля. К слову, болельщики часто отмечают, что они сначала хотят посмотреть нашу страну, поэтому приезжают раньше. До масштабного мультиспортивного форума осталась еще целая неделя, но болельщики уже приезжают в Беларусь. Сотрудники таможни и пограничного контроля отмечают, что основной поток гостей ожидается за пару дней до начала знакового спортивного события. Корреспондент «Гродзенскай праўды» отправилась в пункт пропуска «Привалка», чтобы посмотреть, как на месте организована работа, и узнать у волонтеров, как это – быть лицом II Европейских игр – первыми встречать иностранных гостей.





В ГрГУ имени Янки Купалы более 500 студентов захотели стать волонтерами на II Европейских играх и подали заявки. Но помогать на масштабном спортивном событии будут лучшие 286. Из них 46 человек уже работают в пунктах пропуска на границе.

– В университете активно рассказывали о II Европейских играх, решила записаться. Была очень рада, что буду работать на границе. На самом деле, чтобы стать волонтером, нужно было пройти серьезный отбор. Изучали наши личные и психологические качества и, конечно, знание языков. Мой – немецкий, очень надеюсь встретить болельщика из Германии, ведь это так здорово – вживую пообщаться с носителем языка и рассказать о нашей стране, – поделилась Валентина Кулеш.





Ребята признаются, что поначалу было очень волнительно. Ведь от того, как они примут болельщиков, зависит первое впечатление фанатов о нашей стране. К слову, Гродненщина имеет серьезный опыт в этой области. Волонтеры также встречали болельщиков во время чемпионата мира по хоккею и отлично тогда справились.

– Это очень интересный опыт. С одной стороны, увидеть, как работает граница, а с другой – усовершенствовать свои языковые навыки, повысить уровень взаимодействия с людьми. Волнение, конечно, есть, но оно приятное. Это очень почетно – быть частью такого масштабного события. Родители обрадовались, что я буду волонтером, да и сам очень рад, – отметил Илья Будревич.

К слову, волонтеры не только встречают иностранных гостей, едущих на II Европейские игры. Они подходят и к тем, кто по другим делам путешествует по Беларуси. Рассказывают о мультиспортивном форуме и дарят буклеты. Ребята полноценно работают, но признаются, что им очень нравится помогать таможенникам и пограничникам.





– Мне всегда нравилась волонтерская работа, но она была только на местном уровне, а тут такой масштаб. Не могла упустить эту возможность. Болельщики хорошо на нас реагируют, улыбаются. Задают вопросы, видно, что им интересно. Некоторые люди даже говорят, что обязательно купят билет, – рассказала Анастасия Богдан.

Фанаты едут со всего мира: из Германии, Польши, Швеции, США, Нидерландов, Финляндии, Чехии. На данный момент более 70 болельщиков уже прибыли в нашу страну. Они пересекают границу по упрощенному режиму, виза не нужна. Ее функции выполняет билет, безвиз в силе до 10 июля. К слову, болельщики часто отмечают, что они сначала хотят посмотреть нашу страну, поэтому приезжают раньше.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: автора https://grodnonews.by/