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По Гродненской области едут «военные агитбригады»

14.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

По Гродненской области едут «военные агитбригады»

Их маршруты лежат не только в агрогородки, но и небольшие деревушки. Областная акция, приуроченная к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, стартовала накануне Дня Победы. Более восьми сотен населенных пунктов региона посетят артисты, здесь покажут кинохронику военных событий. Эти трогательные встречи призваны напомнить, что вместе с освобождением победа пришла в каждый дом.

По Гродненской области едут «военные агитбригады»

Для деревушки Немейши Гродненского района, где полсотни жителей, приезд артистов стал нерядовым событием, люди собрались на концерт от мала до велика. Импровизированную сцену организовали на одном из самых красивых подворий. Несмотря на тридцатиградусную жару, артисты агитбригады спели и станцевали так, что тронули сердце каждого. Растрогала до слез тематика концерта, с которой приехала «военная агитбригада», — наполненные особой энергетикой песни военных лет, ведь в каждой семье в Немейшах помнят, какой ценой противостояли врагу.

По Гродненской области едут «военные агитбригады»

«Ровесница» освобождения деревни Мария Ковш, приехавшая погостить к родне из Львовской области, рассказала свою историю:

—  Мне было четыре месяца, когда гнали немцев, фашисты бомбили Немейши, загорелся наш дом и соседний. Тогда погибли 12 моих родных, мама успела выбросить меня в окно. Сестра-близнец сгорела в огне, а я чудом спаслась. Приезжаю на родину, чтобы могилкам родных поклониться.

— До слез артисты растрогали, я после войны, в 1948-м родился, всю жизнь в Немейшах прожил, а такого концерта не припомню. Спасибо, что деревушку нашу уважили, — поддерживает разговор Григорий Кузюта.

 Катя Шамак, участница заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Нива», который зажигательным выступлением поднял с места даже пожилых сельчан, делится своим впечатлением:

— Это особые выступления: куда бы мы ни приехали, люди принимают настолько душевно, что хочется показать все свое мастерство, независимо от того, что танцевать приходится не на большой сцене, а «в полевых условиях».

По Гродненской области едут «военные агитбригады»

В деревне Жукевичи, куда лежал в этот день следующий маршрут «военной агитбригады» передвижного культурного центра Гродненского района, легендарную «Катюшу» зрители тоже пели вместе с артистами.

 По Гродненской области едут «военные агитбригады»

Староста деревни Наталья Свидинская от имени всех сельчан поблагодарила за такую душевную встречу:

— Важно, что не только пожилые люди, но и дети прочувствовали на этом концерте, какой важный праздник приближается — 75 лет освобождения Беларуси. Мой дедушка Михаил Зарецкий был партизаном, так что о войне в нашей семье знают не понаслышке.

По Гродненской области едут «военные агитбригады»

А в Вертилишки к ветерану Великой Отечественной, прошедшему всю войну и награжденному медалью «За отвагу», Василию Григорьеву «военная агитбригада» приехала на дом. Для встречи таких гостей Василий Евменович надел пиджак с наградами. А как только гармонист заиграл, 93-летний ветеран не удержался — стал пританцовывать.

По Гродненской области едут «военные агитбригады»

По всей области проходят в эти дни подобные трогательные встречи сельчан с артистами .

Начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович рассказала о цели «военных агитбригад»:

—  Мы впервые проводим такую акцию, радует, что задумка удалась, ведь подобные встречи очень душевные, и это объединяет людей. Особенно важно побывать в маленьких деревушках, где нет учреждений культуры.

Уже около четырехсот населенных пунктов объехали «военные агитбригады», их маршруты пролягут по всей области.

По Гродненской области едут «военные агитбригады»

СБ
 
 
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Их маршруты лежат не только в агрогородки, но и небольшие деревушки. Областная акция, приуроченная к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских...
 
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