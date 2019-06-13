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На форуме регионов России и Беларуси уделят внимание работе с молодежью

14.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На VI Форуме регионов России и Беларуси особый акцент сделают на работе с подрастающим поколением, сообщили на заседании оргкомитета мероприятия. Форум нацелен на укрепление отношений двух братских государств и проводится ежегодно. 

«Мы даже думали о том, чтобы была больше пауза – раз в два года, например. Но пока наши государства и лидеры наших стран считают необходимым ежегодно встречаться и обсуждать вопросы межрегионального сотрудничества. Конечно, союзное государство предусматривает тесное сотрудничество регионов России и Беларуси», – отметил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Воробьев.

VI Форум регионов России и Беларуси пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 июля. Главной темой мероприятия станет формирование культурных и гуманитарных связей между народами двух стран. 



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Форум нацелен на укрепление отношений двух братских государств и проводится ежегодно.
 
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