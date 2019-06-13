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«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)

14.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


8 июня 2019 23:29 25416

«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Воздушные шары, разрезающие бескрайние просторы голубого неба, играющие на солнце переливы золотых медалей, порхающие на ветру ткани прекрасных платьев – в такой торжественной и невероятно теплой обстановке они попрощались со школьною порою и смело и уверенно вступили во взрослую жизнь. 

«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)

Последнее яркое событие для школьников – это выпускной бал, который состоялся в 2019 году 8 июня на центральной площади города Солигорска в 19 часов, где собрались свыше восьми ста выпускников, сотни их родственников, а также классные руководители, директора школ.

«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)

Районный бал выпускников – хорошая традиция, памятная своими символичными моментами. Один из них — шествие вчерашних школьников. На центральной площади ребят ожидало продолжение праздника: музыка, танцевальные композиции и, конечно же, белые голуби – символ мира и удачи. Птицы взлетели в небо, а каждый из выпускников наверняка загадал самое заветное желание. Пусть эти мечты сбудутся!

«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)

С приветственным словом к выпускникам — 2019 Солигорщины обратился начальник управления образования, спорта и туризма Солигорского районного исполнительного комитета Игорь Александрович ЦЫБУЛЬКО

– Для вас завершился самый важный и самый трогательный этап в жизни любого человека – школа, где вы не только получили знания, но и покорили первые вершины успеха, где рядом всегда были заботливые родители и мудрые учителя. Помните, что для нашей страны вы – самая главная забота и самая большая надежда. Будьте активными и целеустремленными. Не забывайте, что ваш жизненный путь начался на Солигорской земле, достойно прославляйте ее своими достижениями и трудом.

Игорь Александрович поблагодарил педагогов за преданность своему благородному призванию, родителей ребят – за их поддержку и понимание.

«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)

Затем началась церемония награждения лучших выпускников этого года. Золотые и серебряные медали юношам и девушкам, благодарственные письма родителям вручали начальник управления образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома Игорь Цыбулько и заместитель начальника управления Татьяна Михайловна Протасеня. Из их рук выпускники-медалисты, их родители, руководители учреждений образования получили заслуженные награды.

«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)

Свыше восьми ста выпускников, сотни их родственников, а также классные руководители, директора школ собрались на площади.

71 учащихся района за отличную учёбу были награждены золотой медалью и 3 – серебряной. Многие ученики в течение года стали победителями республиканских, областных, районных олимпиад и конференций, победители, призеры международных, республиканских, областных конкурсов, фестивалей, соревнований, стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)

Праздничное настроение всем присутствующим дарили коллективы художественной самодеятельности школ г. Солигорска.

Огромное количество девушек в прекрасных нарядах, напоминающих принцесс из сказки, юношей — галантных кавалеров в строгих костюмах, радостных учителей и родителей, море цветов, улыбок, воздушные шары и только приятные эмоции.

После состоялся флешмоб.

В завершение праздника в небо полетели воздушные шары с пожеланиями выпускников. Затем выпускные балы продолжились в школах города и района.

«Прощай, школа!» В Солигорске прошёл районный «Выпускной бал – 2019». БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)

После торжеств на городской площади для выпускников районных учреждений образования вечер продолжился на базе Центра творчества детей и молодежи и завершится он традиционной встречей рассвета.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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