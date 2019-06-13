«Коммунальнику» не хватает рабочих рук, предприятие приглашает на работу. Сколько заплатят?

Источник материала: Виртуальный Брест

Город готовится к 1000-летию, а рабочих рук не хватает естественно! Производственное коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник» примет на работу рабочих "зеленого строительства" (с навыками кошения газонов), водителей автомобилей и трактористов.





Предприятие осуществляет текущее содержание городских территорий, рекреационных зон и лесных массивов, услуги в области растениеводства, ландшафтные работы, транспортные услуги, переработку древесных отходов, оптовую и розничную торговлю цветами, рассадой, саженцами и другими растениями, благоустройство и озеленение территорий, откачку нечистот, заправку поливомоечных машин водой.

Возможно предоставление общежития. Полный социальный пакет. Заработная плата повремённо - премиальная от 500 рублей.

Обращаться в отдел кадров кабинет №1 (8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00) адрес: 224008, г. Брест, ул. Прибужская, 61 ведущий специалист по кадрам 28-84-99, моб. тел. 8 033 607-92-18