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В ДТП с участием такси и БМВ на путепроводе есть маленькая такая загвоздка

14.06.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как вы уже наверное знаете, сегодня рано утром на путепроводе по ул. Ленина столкнулись такси и БМВ. Последний перевернулся и валялся там почти до обеда. В информации от ГАИ виновным назван водитель такси, так как он двигался по правой полосе (которая якобы закрыта и был знак объезд препятствия). А водитель БМВ перестроился с левого ряда через правый на спуск с путепровода.

В ДТП с участием такси и БМВ на путепроводе есть маленькая такая загвоздка

Итак, давайте посмотрим, что мы имеем.

В ДТП с участием такси и БМВ на путепроводе есть маленькая такая загвоздка

По факту - оба водителя получили административные протоколы, но виновным в ДТП признали таксиста, он подписал протокол в состоянии стресса, не особо вникая в ситуацию, да ещё и сильно ударился головой перед этим. Потом стали разбираться - а что же там за полоса-то такая, закрытая.

В ДТП с участием такси и БМВ на путепроводе есть маленькая такая загвоздка

Оказалось, нельзя с уверенностью сказать, что она закрытая. Первое - это знаки (их отсутствие). На фото видно, что нет временных знаков, запрещающих движение по правой полосе, хотя она действительно отгорожена "фишками". Есть запрещающая тумба с листиком, на котором нарисован запрещающий знак, которые водитель не мог воспринять как соответствующий сигнал (как вариант). И нет знака объезд препятствия слева.

В ДТП с участием такси и БМВ на путепроводе есть маленькая такая загвоздка

Второе - по полосе и до, и после происшествия двигался транспорт, в том числе и общественный. Это происходило на глазах сотрудника ГАИ во время оформления ДТП. Никаких претензий к водителям (судя по всему, массово нарушающих) не было предъявлено.

 
 
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  Как вы уже наверное знаете, сегодня рано утром на путепроводе по ул. Ленина столкнулись такси и БМВ. Последний перевернулся и валялся там почти до обеда. В...
 
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