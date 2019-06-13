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В ДТП с участием такси и БМВ на путепроводе есть маленькая такая загвоздка
14.06.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как вы уже наверное знаете, сегодня рано утром на путепроводе по ул. Ленина
Итак, давайте посмотрим, что мы имеем.
По факту - оба водителя получили административные протоколы, но виновным в ДТП признали таксиста, он подписал протокол в состоянии стресса, не особо вникая в ситуацию, да ещё и сильно ударился головой перед этим. Потом стали разбираться - а что же там за полоса-то такая, закрытая.
Оказалось, нельзя с уверенностью сказать, что она закрытая. Первое - это знаки (их отсутствие). На фото видно, что нет временных знаков, запрещающих движение по правой полосе, хотя она действительно отгорожена "фишками". Есть запрещающая тумба с листиком, на котором нарисован запрещающий знак, которые водитель не мог воспринять как соответствующий сигнал (как вариант). И нет знака объезд препятствия слева.
Второе - по полосе и до, и после происшествия двигался транспорт, в том числе и общественный. Это происходило на глазах сотрудника ГАИ во время оформления ДТП. Никаких претензий к водителям (судя по всему, массово нарушающих) не было предъявлено.
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