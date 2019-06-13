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В Бресте ожидаются грозы, ливни, сильный ветер. Сегодня вечером и завтра штормит
14.06.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 14 июня и ночью 15 июня объявлено штормовое предупреждение.
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В Бресте ожидаются грозы, ливни, сильный ветер. Рекомендуем не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться от прогулок с детьми, будьте внимательны.
Днем 15 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары.
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Вечером 14 июня и ночью 15 июня объявлено штормовое предупреждение. В Бресте ожидаются грозы, ливни, сильный ветер. Рекомендуем не оставлять открытые окна и...
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