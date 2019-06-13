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Переговоры о переходе России и Беларуси на единую валюту уже ведутся
14.06.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О том, чтобы распространить эту валюту на другие страны, речь пока не идет.
Переговоры Беларуси с Российской Федерацией о переходе на единую валюту уже ведутся, заявила на пресс-конференции в пятницу глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, сообщает
Председатель Центробанка РФ подтвердила, что переговоры о переходе на единую валюту уже идут, но находятся "на очень начальной стадии".
Набиуллина также уточнила, что о том, "чтобы распространять это на другие страны", речь на данный момент не идет.
Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра.
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О том, чтобы распространить эту валюту на другие страны, речь пока не идет. Переговоры Беларуси с Российской Федерацией о переходе на единую валюту уже ведутся,...
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