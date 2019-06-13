Переговоры о переходе России и Беларуси на единую валюту уже ведутся

Источник материала: Виртуальный Брест

О том, чтобы распространить эту валюту на другие страны, речь пока не идет.





Переговоры Беларуси с Российской Федерацией о переходе на единую валюту уже ведутся, заявила на пресс-конференции в пятницу глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости .

Председатель Центробанка РФ подтвердила, что переговоры о переходе на единую валюту уже идут, но находятся "на очень начальной стадии".

Набиуллина также уточнила, что о том, "чтобы распространять это на другие страны", речь на данный момент не идет.

Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра.