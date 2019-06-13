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«Вы хотите ввести в турбулентность 19% рынка страны?» Чем чревата борьба с монополией «Евроопта»

14.06.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Общественно-консультативный (экспертный) совет (ОКС) при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли одобрил проекта указа «О противодействии монополизации в области торговли». Однако этому предшествовала довольно эмоциональная дискуссия. Дело в том, что под ограничения подпадает только один ритейлер, «Евроторг».

«Вы хотите ввести в турбулентность 19% рынка страны?» Чем чревата борьба с монополией «Евроопта»

Фото: Олег Киндар

Первый замглавы МАРТ Артур Карпович сообщил, что в январе в министерство поступило письмо шести бизнес-союзов с предложением ввести допмеры по регулированию сетевых торговых организаций. По мнению бизнес-союзов, рост сетевой торговли ведет к сокращению доли на рынке малого и среднего бизнеса и ухудшению положения поставщиков.

В связи с этим был подготовлен соответствующий проект указа. Согласно ему, сеть будет признаваться доминирующей, если занимает на рынке продовольственных товаров более 15%. На нее предлагается распространить определенные ограничения и обязательства в части выплат бонусов и проведения рекламных игр. Руководство МАРТ также хочет получить возможность назначать внеплановые проверки монополистов. Доминантам может грозить штраф в размере до 500 базовых величин (12250 рублей).

По словам Карповича, изначально разработчики планировали при подготовке проекта указа распространить нормы и на непродовольственный рынок, но из-за несогласия некоторых госорганов нормы распространили не на всю торговую сферу. В частности, участники ОКС задавались вопросом, является «Белоруснефть» ритейлером. Монопольное положение владельца крупнейшей сети АЗС, кажется, ни у кого не вызывает сомнений.

Самый жаркий спор разгорелся с участием представителей бизнес-союзов и гендиректора «Евроторга» Андрея Зубкова.

«Мы что, всей страной сговорились?»

Непримиримый критик «Евроопта» сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов отметил, что дело не в бизнес-союзах, потому что даже «Минсельхозпрод и Белгоспищепром говорят о том, что есть проблемы с торговыми сетями». «Мы что, всей страной сговорились?» — задался он вопросом.

Виктор Маргелов также утверждает, что малый бизнес в крупные сети ничего не продает. «Крупные работают с крупными. И сейчас нет законодательства, чтобы их наказать. Так и наказать их не могут с действующим законодательством», — сказал он. «Если мы не сбалансируем экономику, то здесь стоит вопрос выживания нашего государства», — добавил эксперт.

«Мы поддерживаем этот проект указа, потому что это шаг в правильном направлении, где будут по труду зарабатывать, а не потому, что я крутой. Появилась политическая опасность в том, что это может превратиться в проблему для страны. За чей счет банкет? Вспомните, пожалуйста. Торговая наценка крупнейших сетей в два раза превышает торговую наценку обычных сетей», — утверждает Маргелов.

«Вы хотите ввести в турбулентность 19% рынка страны?»

Андрей Зубков начал свою речь с прошедшего в минувший понедельник в Лондоне Belarus Capital Markets Day. Оказалось, ритейлер, который в 2017 году разместил евробонды и сейчас надо, чтобы инвесторы убедились, что «у нас все хорошо», был одним из организаторов данного мероприятия. На инвесторском дне в столице Великобритании премьер-министр Сергей Румаси министр финансов Максим Ермолович выступили на английском языке и рассказали о стабильной ситуации в экономике и законодательстве, направленном на привлечение инвесторов в Беларусь.

— И вот спустя три дня мы обсуждаем законодательство, ухудшающее деловую среду, — отметил Зубков.

Он подчеркнул, что в ближайшие 10 лет этот указ будет касаться только компании «Евроторг».

— Сейчас номер 2 и номер 3 имеют рыночные доли 3,8% и 3,7% соответственно. Если они будут расти в год даже на 30%, а сейчас темпы на порядок меньше, то достичь 15% смогут более чем за 10 лет. Теоретически на рынке могут появиться поглотители, которые скупят 7 белорусских сетей, тогда и они станут доминантами. Но это вряд ли.

По словам гендиректора «Евроторга», основной нормой проекта, которая может нанести ущерб компании, является запрет преференций для поставщиков. Андрей Зубков выступил за сохранение бонусов и скидок. Он назвал это рыночным и некриминальным инструментом. «Поставщик не может дать на старте хорошую цену. Но он говорит, что если ты продашь вот такой объем, то получить такую скидку», — сказал Зубков.

Он отрицает претензии МАРТ о том, что ритейлер прибегаетк недобросовестной конкуренции при работе с поставщиками. Компания сейчас их оспаривает. «Оспариваем в Верховном суде и оспорим», — заявил Зубков.

«Давить на меня, что я кому-то не продал дешевле? Это как?» Импортеры не верят в козни «Евроторга»

Вторым дискриминационным положением топ-менеджер считает ограничение рекламных игр. По его словам, торговая сеть может потерять до 10% посетителей.

Андрей Зубков полагает, что антимонопольный орган упрекает ее в самом факте доминирования, а не в нарушениях.

Глава «Евроторга» в случае принятия проекта указа предрек кризис на розничном рынке.

— Мы занимаем 19% рынка страны. Так вы хотите ввести в турбулентность 19% рынка страны? Вы хотите, чтобы мы стали убыточными? Сейчас [у нас] слишком хорошо, а завтра будем всем миром нас спасать?

— Бывали времена, — отметил Артур Карпович.

— Так это не по нашей вине, Артур Борисович, случалась девальвация. Действительно, правительство участвовало в стабилизации долговой нагрузки «Евроторга», это известный факт. Так что давайте своими руками создадим еще один кризис для «Евроторга»? Но это не для «Евроторга», а для 20% страны. Вспомните, как «Простор» остановился с 5 магазинами. Какой дурдом был… Давайте остановим 1000 магазинов. Только из-за призрачного представления, что вы что-то отрегулируете. Вы ухудшите эффективность и убьете компанию, — резюмировал Зубков. Ранее он заявил, что рентабельность сети — 0,5−1%.

Первый замминистра Артур Карпович напомнил, что Андрей Зубков был членом рабочей группы по подготовке проекта указа и его завизировал. Глава «Евроторга» парировал тем, что в проекте «появились строчки», которых ранее не видел. Карпович также сказал, что зарегулированность белорусского рынка розничной торговли, на которую в своем выступлении ссылался Андрей Зубков, не помешала «Евроторгу» открыть 700 магазинов. «Но и не помогла», — ответил топ-менеджер.

«Мы должны уменьшить риски»

Глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец признал, что в «Евроторге» работают талантливые люди, которые ведут успешный бизнес.

— Но лучше для страны иметь 3−5 сетей, которые были бы сбалансированы по объемам и конкурировали друг с другом. Сейчас иным игроками практически невозможно выйти на уровень «Евроторга», — считает Швец.

Он также отметил, что руководитель «Евроторга» допустил тревожное высказывание на счет своей доля в 20% и что всем мало не покажется в случае чего.

— Да, была проблема у «Простора», но была проблема и у «Евроторга», когда они не рассчитывались с поставщиками. Если что-то случится, то будет работать схема «слишком большой, чтобы банкротить». А значит государство за наши с вами деньги будет спасать «Евроторг». Зачем нам концентрировать талантливых людей в одной сфере? Пусть инвестируют в сельское хозяйство, промышленность и другие привлекательные отрасли. Поэтому суть проекта указа в оперативном реагировании. Риски формируются довольно высокие. Мы должны их уменьшить, — резюмировал Швец.

14 — за, 2 — против

В итоге 14 членов общественно-консультативного совета поддержали принятие проекта указа при условии, что будут разъяснены некоторые моменты (например, что такое взаимосвязанные сделки и рекламные игры).

Против проголосовали адвокат Татьяна Игнатовская и глава Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Елена Устинович. Сопредседатель «Ассоциация розничных сетей» Наталья Шаблинская воздержалась.

В частности, Игнатовская упирала на то, что по сути новым проектом указа регулируется не целая отрасль, а деятельность одной компании. При этом она подчеркнула, что выступала также против, когда «Евроторгу» позволили в обход инфраструктурного ограничения открывать магазины в Оршанском районе. Адвокат также указала на ряд других законодательных противоречий.

 
 
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