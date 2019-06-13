Жителям Бреста предлагают принять участие в обсуждении названия ул. «Военврача Маслова»

Источник материала: Виртуальный Брест

В настоящее время в связи со строительством нового здания пожарного депо возникла необходимость дать название участку автодороги, которая начинается от кольцевой развязки улиц Екельчика, Сябровской, Краснознаменной, проходит вдоль парка 1000-летия, у забора воинской части 38 бригады, недалеко от братской могилы лагеря для военнопленных «Ревир» и доходит до улицы Ковельской.