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Жителям Бреста предлагают принять участие в обсуждении названия ул. «Военврача Маслова»
14.06.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В настоящее время в связи со строительством нового здания пожарного депо возникла необходимость дать название участку автодороги, которая начинается от кольцевой развязки улиц Екельчика, Сябровской, Краснознаменной, проходит вдоль парка 1000-летия, у забора воинской части 38 бригады, недалеко от братской могилы лагеря для военнопленных «Ревир» и доходит до улицы Ковельской.
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В настоящее время в связи со строительством нового здания пожарного депо возникла необходимость дать название участку автодороги, которая начинается от...
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