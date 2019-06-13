Рыночники рассказали о своём нелёгком клубничном бизнесе

Источник материала: Слуцк Город

Сергей выращивает клубнику на участке в полгектара, которую продаёт на городском рынке ящиками. Владимир приезжает из другой деревни с двумя вёдрами ягод. Мужчины рассказали корреспонденту SlutskGorod, что им приходится делать, чтобы заработать на клубнике.





Сергей почти 20 лет живёт в деревне Круглое Слуцкого района. На своём участке в полгектара он выращивает клубнику и продаёт её на рынке. Каждое день мужчина просыпается в три часа ночи и вместе с семьёй выходит в клубничное поле, чтобы собрать свежую ягоду.

- Мы всегда работаем втроём: я, жена и старшая дочь. Младшая уже второй год учится в Минске. Со своей плантации мы собираем примерно 15-20 ящиков в день. Чтобы заработать, приходится просыпаться рано – в три часа ночи. Завтракаем, и уже в 4 часа утра идём трудиться, - рассказывает Сергей.

Мужчина говорит, что удобряет ягоду принципиально органикой. Гербициды не применяют, полют клубнику втроём и только вручную. Делать это приходится практически каждый день, но людей для прополки не нанимают.





Сергей считает, что ягода сейчас сильно подешевела. В прошлом году в это же время она стоила около 4-5 руб за 1 кг, а сейчас приходится продавать её за 2,50 руб.

- В деревне работы нет, а ближайшее место, куда можно устроиться, находится в 4,5 км от нас. В Слуцке тоже трудно с этим, поэтому решили сделать упор на сельское хозяйство. Вот клубнику выращиваем, живность разную. А как иначе? За лето заработаем и как-то зиму проживём, - говорит Сергей.

В течении дня вся ягода распродаётся, отходов практически не бывает. За полмесяца мужчина уже заработал около 500 рублей чистыми. Однако трудиться приходится очень много, а прибыли, по сравнению с прошлым годом, мало.

- Это ненормальная зарплата. День простоишь «раком», извините меня, на этой плантации. Это же полоть всё время надо, вырастить её. А чтобы собрать ягоду, сколько сил уходит, знаете? Это ведь какой труд! Не менее 1000 нужно зарабатывать на клубнике, я так считаю, - высказал своё мнение один из покупателей.





Владимир живёт в паре километров от Слуцка, и ягоду выращивает всего на 20 кв.м. Каждый день он приезжает на местный рынок с двумя вёдрами клубники ближе к обеду.

- Лично я клубнику продаю по 1,50 руб за 1 кг. Нормальная ягода, люди берут. Хотя, я особо за ней не ухаживаю. Поливаю, конечно, иногда пропалываю и всё. Это на плантациях нужен уход, соломой подстелить, чтобы она чистая была и красивая, - говорит мужчина.

Клубнику у Владимира раскупили за 40 минут. Он говорит, что ягоду у него всегда быстро разбирают. А если она остаётся, отдаёт людям, или угощает детей.

К слову, на Слуцком рынке уже ближе к обеду люди распродают всю ягоду. Однако в Лунинце, как рассказали в Медиа-Полесье , ситуация с клубникой обстоит иначе из-за снижения закупочной цены более чем в два раза.





Недавно там отборную, крупную клубнику скупщики брали по 50 копеек за 1 кг. Но уже сейчас не хотят принимать и по 20 копеек. Люди в знак протеста выбрасывают ягоды прямо под ноги скупщикам. Кто-то оставляет клубнику на земле при дороге или в кустах. В этом люди винят местную власть, которая не подготовилась к сезону.