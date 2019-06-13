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Милиция просит помощи у очевидцев «денежного дождя» на Немиге

14.06.2019 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минчанин положил 11 тысяч рублей на крышу автомобиля, забыл о них и поехал. Купюры в считанные секунды разлетелись по ветру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Милиция просит помощи у очевидцев «денежного дождя» на Немиге

Инцидент произошел на улице Немига. Очевидцы собрали почти половину растерянной суммы и, что примечательно, не присвоили себе, а отнесли в милицию. О потерянных деньгах мужчина вспомнил лишь после звонка правоохранителей. Всех, кто знает, где могут находиться оставшиеся деньги, просят сообщить об этом в Московское РУВД.

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Новости Беларуси. Минчанин положил 11 тысяч рублей на крышу автомобиля, забыл о них и поехал. Купюры в считанные секунды разлетелись по ветру, сообщили в программе...
 
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