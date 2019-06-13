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Нацбанк представил памятные монеты к II Европейским играм: показываем, как они выглядят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В золоте, серебре и меди: специально ко вторым Европейским играм Национальный банк выпустил памятные монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их 14 июня показали журналистам. Количество монет ограничено. К примеру, золотых номиналом 50 рублей выпущено всего 300. Еще 1500 серебряных номиналом 20 рублей. Больше всего отчеканили медно-никелевых.
Каждая монета находится в специальной капсуле и защищена от повреждений. На лицевой стороне изобразили государственный герб Беларуси, а на оборотной, к примеру, у самых дорогих монет – стилизованное солнце с комплексом «Ворота Минска».
Есть и оригинальные пиктограммы спортивных соревнований.
Александр Тимошенко, начальник управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси:
Уникальный тираж отчеканивали на Литовском монетном дворе.
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Новости Беларуси. В золоте, серебре и меди: специально ко вторым Европейским играм Национальный банк выпустил памятные монеты, сообщили в программе Новости «24...
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