ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк представил памятные монеты к II Европейским играм: показываем, как они выглядят

14.06.2019 20:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В золоте, серебре и меди: специально ко вторым Европейским играм Национальный банк выпустил памятные монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк представил памятные монеты к II Европейским играм: показываем, как они выглядят

Их 14 июня показали журналистам. Количество монет ограничено. К примеру, золотых номиналом 50 рублей выпущено всего 300. Еще 1500 серебряных номиналом 20 рублей. Больше всего отчеканили медно-никелевых.

Нацбанк представил памятные монеты к II Европейским играм: показываем, как они выглядят

Каждая монета находится в специальной капсуле и защищена от повреждений. На лицевой стороне изобразили государственный герб Беларуси, а на оборотной, к примеру, у самых дорогих монет – стилизованное солнце с комплексом «Ворота Минска».

Нацбанк представил памятные монеты к II Европейским играм: показываем, как они выглядят

Есть и оригинальные пиктограммы спортивных соревнований.

Нацбанк представил памятные монеты к II Европейским играм: показываем, как они выглядят

Александр Тимошенко, начальник управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси:
Частично эти монеты будут переданы заказчикам, в частности, «Дирекции II Европейских игр», частично поступят в свободную продажу. Любые памятные монеты, как правило, изготавливаются ограниченным тиражом. Особенно что касается дорогостоящих серебряных и золотых монет, которые выпускаются особенно ограниченными тиражами, – они попадают в коллекции, и со временем, как у любого коллекционного предмета, их стоимость только возрастает.

Нацбанк представил памятные монеты к II Европейским играм: показываем, как они выглядят

Уникальный тираж отчеканивали на Литовском монетном дворе.

Нацбанк представил памятные монеты к II Европейским играм: показываем, как они выглядят

Люди в материале: Александр Тимошенко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В золоте, серебре и меди: специально ко вторым Европейским играм Национальный банк выпустил памятные монеты, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комитет госконтроля опубликовал план выборочных проверок на второе полугодие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика