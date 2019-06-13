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«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работа с гражданами будет продолжена, а практически все обращения, поступившие в ходе
Причем с каждым случаем разбирались индивидуально, а прежде, чем принять решение, выезжали на места. К главе государства в рамках «Большого разговора» обратились почти 2500 человек. Впрочем, Администрация Президента работу с гражданами проводит постоянно и использует для этого разные методы. С подробностями – корреспондент Екатерина Жилянина.
Ежегодно в Администрацию Президента поступают тысячи обращений. Письма, открытки, телеграммы… В последнее время, конечно, белорусы все больше используют электронные сервисы. Но многие со своей проблемой предпочитают прийти лично на прием. Проводят приемы в том числе руководители политического штаба Президента – глава Администрации и ее заместители.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Около 40 % обращений касаются компетенции местных органов власти. В последнее время, кстати, в Администрации Президента все чаще практикуют выездные приемы. С одной стороны, не все белорусы имеют возможность приехать со своими вопросами в Минск, а с другой – так проще оценить реальное положение дел в регионах.
Наталья Кочанова:
Мы сегодня очень активно работаем с новым Институтом стратегических исследований и Институтом социологических исследований Академии наук, когда вместе анализируем ту ситуацию, которая происходит внутри страны.
Президент не раз обращал внимание: случаи, когда письма граждан на рассмотрение перенаправляются в те самые органы, на которые, собственно, и жаловался человек, недопустимы. Поэтому работа построена таким образом, что даже после полного разбора ситуации, после того, как получена исчерпывающая информация, сотрудники Администрации все равно выезжают на место, чтобы оценка и решение были абсолютно объективными.
Наталья Кочанова:
Во время «Большого разговора», который состоялся в марте 2019 года, прошла акция «Вопрос Президенту». Александру Лукашенко белорусы адресовали 2500 писем. Вопросы самые разные: людей волновала ситуация на рынке, на конкретных предприятиях, экология, цены, зарплаты в регионах, строительство жилья, кредиты, поддержка молодых семей и более раннее использование семейного капитала.
Нерешенными на данный момент остались около 100 вопросов. Дело в том, что по статистике 40 % обращений касаются деятельности республиканских органов власти. Наметилась даже такая тенденция: людей беспокоят не только личные проблемы, они вносят предложения, которые касаются разных сфер деятельности. Некоторые из них требуют детального изучения. И, возможно, даже корректировки нормативных актов. Такая работа тоже ведется.
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«Создали мониторинговые группы»: Наталья Кочанова рассказала о том, как Администрация работает с обращениями граждан
Новости Беларуси. Работа с гражданами будет продолжена, а практически все обращения, поступившие в ходе «Большого разговора с Президентом», уже получили ответ,...
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