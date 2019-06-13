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Лунный календарь на 15 июня: стрижка будет удачной, а путешествия лучше отложить
Источник материала: СТВ
14 июня до 18:54 – 12-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте
После 18:54 – 13-ый лунный день. Хорош для общения, совместных мероприятий – будь то работа или отдых. Но, если к вам в эти сутки возвращается прошлое, старые друзья, нечто, произошедшее много лет назад, значит, вы кармически не отработали эти вещи, и требуется завершить их.
День избавления от всего старого – в том числе, хорошо избавляться от лишних вещей.
Займитесь здоровьем. Особенно удачными будут омолаживающие процедуры, хороший эффект дадут косметические препараты. На пользу пойдёт баня. Здоровая пища тоже усвоится хорошо.
Стрижка в этот день будет удачной, освежит. И даже может принести счастье.
Путешествия лучше отложить.
Сажать в этот день хорошо огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, капусту, зелень, клубнику, землянику, виноград, малину, ежевику, крыжовник, смородину, плодовые деревья.
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14 июня до 18:54 – 12-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь. После 18:54 – 13-ый лунный день. Хорош для общения, совместных...
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