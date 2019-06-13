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«Мы здесь посменно находимся»: как волонтёры работают на пунктах пропуска для болельщиков Европейских игр

14.06.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К встрече болельщиков вторых Европейских игр готовятся и на границе. Сотрудникам пунктов пропуска помогают волонтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы здесь посменно находимся»: как волонтёры работают на пунктах пропуска для болельщиков Европейских игр

В основном это студенты. Они работают на отдельном канале, по которому участники и болельщики континентального форума могут двигаться без очереди.

«Мы здесь посменно находимся»: как волонтёры работают на пунктах пропуска для болельщиков Европейских игр

Коридор обозначен информационными стендами, а задача волонтеров – снабдить гостей необходимой информацией и даже помочь составить экскурсионный маршрут. Добровольцев легко узнать по яркой форме с символикой вторых Европейских игр и специальной аккредитации.

«Мы здесь посменно находимся»: как волонтёры работают на пунктах пропуска для болельщиков Европейских игр

Кстати, такая внеплановая работа не помешает учебе – студенты, которые помогают на границе, сдали сессию досрочно.

«Мы здесь посменно находимся»: как волонтёры работают на пунктах пропуска для болельщиков Европейских игр

Анастасия Богдан, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы здесь посменно находимся, по несколько волонтеров. В наши обязанности входит встречать людей, приезжающих именно на вторые Европейские игры. Также есть буклеты, лежат, каждый может взять себе, и мы выдаем, на которых указано, в какие дни и где соревнования проходят.

«Мы здесь посменно находимся»: как волонтёры работают на пунктах пропуска для болельщиков Европейских игр

Илья Будревич, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Волонтеры могут разговаривать с иностранцами на английском, немецком и польском языках.

«Мы здесь посменно находимся»: как волонтёры работают на пунктах пропуска для болельщиков Европейских игр

Безвизовый въезд на вторые Европейские игры в нашей стране действует с 10 июня. В качестве пропуска – билет на главное спортивное событие континента. В Беларусь по безвизу въехали уже несколько сотен участников и болельщиков форума. Это граждане Польши, Германии, Франции, Литвы и Латвии.

Люди в материале: Анастасия Богдан, Илья Будревич
 
 
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Новости Беларуси. К встрече болельщиков вторых Европейских игр готовятся и на границе. Сотрудникам пунктов пропуска помогают волонтеры, сообщили в программе...
 
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