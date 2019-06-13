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Новости экономики за 14.06.2019

14.06.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зачем белорусским НПЗ казахстанская нефть, что позволило отечественным производителям сухого молока ворваться в число лидеров китайского рынка и сколько наличных денег сейчас находится в обращении? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казахстан готов поставлять нефть на белорусские НПЗ

БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУХОГО МОЛОКА ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИВАЮТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ

Минская область и руководство китайского города Чунцин договорились о регулярных поставках сухого молока. Сейчас формируется железнодорожный состав с продукцией на 700 тысяч долларов. Согласно достигнутым договоренностям, подобный груз будет отправляться ежемесячно.

Новости экономики за 14.06.2019

Кстати, наши перерабатывающие предприятия очень ловко смогли воспользоваться разразившейся между США и КНР торговой войной. К примеру, отечественные производители сухого молока смогли вытеснить с китайского рынка своих американских конкурентов. Увеличение экспорта в итоге привело к тому, что наши поставщики стали одними из лидеров на рынке Поднебесной.

Российский капитал будет участвовать в конкурсе на строительство трассы М10 в Беларуси

Новости экономики за 14.06.2019

ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ ЗА МАЙ ВЫРОС ДО BR 3,101 МЛРД ИЛИ НА 2,8 %

За май количество денег в стране увеличилось на 2,2 %. Так называемая широкая денежная масса, которая включает в себя наличные деньги в обращении, а также средства населения и предприятий на счетах в банках, сейчас составляет почти 43,5 миллиарда рублей. Из них в обороте в виде наличности чуть больше 3 миллиардов. Количество наличных за месяц прибавило без малого 3 %.

Беларусь во второй десятке европейского рейтинга доступности природного газа для населения

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Зачем белорусским НПЗ казахстанская нефть, что позволило отечественным производителям сухого молока ворваться в число лидеров китайского рынка...
 
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