Российский капитал будет участвовать в конкурсе на строительство трассы М10 в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из крупнейших российских банков объявил о намерении участвовать в конкурсе на строительство платной трассы М10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас финансовое учреждение собирает для этого консорциум. Предполагаемый объем финансирования проекта в целом – 180 миллионов долларов. Трасса М10 идет от границы России до границы Польши по территории Гомельской и Брестской областей и соединяет районные центры Полесья.