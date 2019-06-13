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Российский капитал будет участвовать в конкурсе на строительство трассы М10 в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один из крупнейших российских банков объявил о намерении участвовать в конкурсе на строительство платной трассы М10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас финансовое учреждение собирает для этого консорциум. Предполагаемый объем финансирования проекта в целом – 180 миллионов долларов. Трасса М10 идет от границы России до границы Польши по территории Гомельской и Брестской областей и соединяет районные центры Полесья.
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Новости Беларуси. Один из крупнейших российских банков объявил о намерении участвовать в конкурсе на строительство платной трассы М10, сообщили в программе...
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