Интерактивную Zero waste выставку впервые покажут в Гродно

Интерактивная выставка «ZaWtra» представляет собой мобильный павильон, который демонстрирует различные способы обращения с отходами. Ключевой является часть экспозиции, посвящённая предотвращению образования отходов. Выставка создана в рамках кампании «Цель 99» государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» в сотрудничестве с некоммерческим учреждением «Центр экологических решений» за счёт средств производителей и поставщиков товаров и упаковки.
Zero waste (именно это понятие «спрятано» в названии) дословно переводится как «ноль отходов», «ноль потерь» и представляет собой концепцию, основанную на сокращении количества производимого нами мусора путём сокращения потребления, использования многоразовых предметов и вещей, продления срока службы товаров и их повторного использования.
– В Гродно выставка будет показана впервые. До этого проект
Выставка включает наглядные интерактивные стенды, показывающие все этапы обращения с отходами и дающие подсказки о том, как можно сократить количество мусора, какие многоразовые альтернативы существуют.
– Выставка Zero waste – это первый подобный опыт в нашей стране. Надеемся, что жители Гродно, для которых тема бытовых отходов, раздельного сбора на слуху в последние годы, с интересом посетят эту выставку. Я уверена, она даст ответы на многие вопросы жителей. Зачем нам нужно сортировать отходы, почему мы должны развивать одни способы избавления от отходов и отказываться от других. Главное, что покажет выставка – это как наш образ жизни влияет на состав и количество мусора и на то, какие решения мы вынуждены искать, чтобы бороться с собственными отходами, отметила директор учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.
Выставка не имеет возрастных ограничений – полезную информацию сможет найти каждый. Экспозиция будет открыта в Гродно для свободного посещения с 14 по 22 июня 2019 по адресу ул. Лидская, 1.
Время работы выставки: понедельник-пятница – 10.00-18.00, суббота – 12.00-19.00, 14 июня – 15.00-18.00
Кроме того, выставка имеет мультимедийное сопровождение, доступное на сайте
Официальное открытие выставки в Гродно пройдёт 17 июня 2019 в 13.00 в филиале № 4 «Культурно-развлекательный центр» государственного учреждения «Гродненский городской центр культуры» (г. Гродно, ул. Лидская, 1).
На презентации будут присутствовать специалисты ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», Центра экологических решений, а также представители отрасли сбора и переработки отходов Беларуси (стекла, пластика, бумаги), специализированных организаций. Приглашаем журналистов, представителей образования, учащихся и всех желающих.
Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке