Интерактивную Zero waste выставку впервые покажут в Гродно

Источник материала: Новости Волковыска

Интерактивная выставка «ZaWtra» представляет собой мобильный павильон, который демонстрирует различные способы обращения с отходами. Ключевой является часть экспозиции, посвящённая предотвращению образования отходов. Выставка создана в рамках кампании «Цель 99» государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» в сотрудничестве с некоммерческим учреждением «Центр экологических решений» за счёт средств производителей и поставщиков товаров и упаковки.

Zero waste (именно это понятие «спрятано» в названии) дословно переводится как «ноль отходов», «ноль потерь» и представляет собой концепцию, основанную на сокращении количества производимого нами мусора путём сокращения потребления, использования многоразовых предметов и вещей, продления срока службы товаров и их повторного использования.

– В Гродно выставка будет показана впервые. До этого проект успели презентовать в столице, где она вызвала большой интерес у публики. Выставка «ZaWtra» – это отличный инструмент, позволяющий напомнить, что каждый из нас может влиять на решение проблемы отходов в Беларуси: отказаться от одноразовых товаров, покупать меньше вещей, ремонтировать то, что пришло в негодность, – комментирует директор Центра экологических решений Евгений Лобанов.

Выставка включает наглядные интерактивные стенды, показывающие все этапы обращения с отходами и дающие подсказки о том, как можно сократить количество мусора, какие многоразовые альтернативы существуют.

– Выставка Zero waste – это первый подобный опыт в нашей стране. Надеемся, что жители Гродно, для которых тема бытовых отходов, раздельного сбора на слуху в последние годы, с интересом посетят эту выставку. Я уверена, она даст ответы на многие вопросы жителей. Зачем нам нужно сортировать отходы, почему мы должны развивать одни способы избавления от отходов и отказываться от других. Главное, что покажет выставка – это как наш образ жизни влияет на состав и количество мусора и на то, какие решения мы вынуждены искать, чтобы бороться с собственными отходами, отметила директор учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Выставка не имеет возрастных ограничений – полезную информацию сможет найти каждый. Экспозиция будет открыта в Гродно для свободного посещения с 14 по 22 июня 2019 по адресу ул. Лидская, 1.

Время работы выставки: понедельник-пятница – 10.00-18.00, суббота – 12.00-19.00, 14 июня – 15.00-18.00

Кроме того, выставка имеет мультимедийное сопровождение, доступное на сайте http://zawtra.by/ .

Официальное открытие выставки в Гродно пройдёт 17 июня 2019 в 13.00 в филиале № 4 «Культурно-развлекательный центр» государственного учреждения «Гродненский городской центр культуры» (г. Гродно, ул. Лидская, 1).

На презентации будут присутствовать специалисты ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», Центра экологических решений, а также представители отрасли сбора и переработки отходов Беларуси (стекла, пластика, бумаги), специализированных организаций. Приглашаем журналистов, представителей образования, учащихся и всех желающих.

Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://forms.gle/wuroHYcGmmReeBPg7 или по телефону +375-29-578-46-99 (Татьяна).





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