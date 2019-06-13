Видеофакт. Брошенные автомобили в Эмиратах, среди которых сотни роскошных моделей





Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce и Range Rover - среди брендов, машины которых брошены на открытом воздухе. Жара и грязь пустыни негативно сказались на дорогих транспортных средствах, но их охотно разбирают на запчасти. Большинство владельцев покинули ОАЭ несколько лет назад после того, как не выполнили свои обязательства по кредитам и вынуждены были бросить машины, убегая из страны.





После финансового краха в 2012 году многие иностранные граждане действительно в спешке бежали из Дубаи, поняв, что их доходы уже не могут соответствовать их роскошному образу жизни. Жесткие штрафы за неоплаченные долги по законам шариата привели к тому, что некоторые из них попросту бросали свои дорогие автомобили прямо в аэропорту.





"Суперкары, роскошные автомобили, винтажные автомобили, классические автомобили - вы можете найти их все здесь. Я понятия не имею, сколько им лет, но это одни из самых дорогих автомобилей в мире", - написал блогер Мохсин Латиф, выложивший это видео. По его словам, люди приезжают сюда из разных стран, чтобы купить автозапчасти для дорогих автомобилей за полцены.



