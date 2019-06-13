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Глава МИД Литвы встретился с представителями белорусской оппозиции

14.06.2019 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время встречи с представителями белорусской оппозиции обсудил происходящие в Беларуси процессы в преддверии парламентских и президентских выборов.


 Linas Linkevičius Linas Linkevičius© DELFI / Domantas Pipas

Министр выразил обеспокоенность Литвы по поводу отсутствия улучшений ситуации с правами человека и систематических нарушений гражданских свобод.

"Литве очень важно будущее независимой и демократической Беларуси, уважающей права человека и обеспечивающей верховенство закона", – сказал Линас Линкявичюс.

Министр повторил, что позиция Литвы по поводу Островецкой атомной электростанции остается последовательной – проект осуществляется непрозрачно, с нарушениями действующих конвенций, поэтому Литва и далее будет поднимать вопрос Островецкой АЭС.

Представители белорусской оппозиции поблагодарили Литву за принятое решение, что на памятнике руководителю восстания 1863–1864 гг. будет надпись и на белорусском языке.


 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время встречи с представителями белорусской оппозиции обсудил происходящие в Беларуси процессы в преддверии...
 
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