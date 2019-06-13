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Глава МИД Литвы встретился с представителями белорусской оппозиции
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время встречи с представителями белорусской оппозиции обсудил происходящие в Беларуси процессы в преддверии парламентских и президентских выборов.
Linas Linkevičius Linas Linkevičius© DELFI / Domantas Pipas
Министр выразил обеспокоенность Литвы по поводу отсутствия улучшений ситуации с правами человека и систематических нарушений гражданских свобод.
"Литве очень важно будущее независимой и демократической Беларуси, уважающей права человека и обеспечивающей верховенство закона", – сказал Линас Линкявичюс.
Министр повторил, что позиция Литвы по поводу Островецкой атомной электростанции остается последовательной – проект осуществляется непрозрачно, с нарушениями действующих конвенций, поэтому Литва и далее будет поднимать вопрос Островецкой АЭС.
Представители белорусской оппозиции поблагодарили Литву за принятое решение, что на памятнике руководителю восстания 1863–1864 гг. будет надпись и на белорусском языке.
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время встречи с представителями белорусской оппозиции обсудил происходящие в Беларуси процессы в преддверии...
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