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Старший сын хоккеиста Соколова впервые дал показания об убийстве

14.06.2019 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выживший после ранения сын российского хоккеиста Максима Соколова впервые дал показания об убийстве в своем доме. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Telegram-канал Life Shot.

В связи с тяжелым состоянием 18-летнего молодого человека следователи пробыли в его палате всего две минуты. Из-за раны на горле Максим практически не мог говорить, поэтому в основном кивал или слегка качал головой в ответ на вопросы.

Он подтвердил, что в день убийства находился в коттедже со своими матерью и братом. Также сотрудникам удалось прочитать по его губам, что юноша не помнит о произошедших там событиях. Последним его воспоминанием является возвращение домой с ЕГЭ.

Отмечается, что Соколов до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и, согласно прогнозу врачей, сможет произносить отдельные звуки только через неделю.

Инцидент произошел 13 июня. Младший сын Соколовых прибежал к соседям с просьбой о помощи, сообщив, что его старший брат Максим напал с ножом на мать. На месте они нашли погибшую с перерезанным горлом. Рядом с ней находился истекающий кровью Максим, которого в дальнейшем госпитализировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Позднее младшего сына хоккеиста задержали по подозрению в убийстве матери и ранении брата.

На допросах 15-летний подросток путался в показаниях и сообщал противоречивую информацию, а свою вину признал лишь частично. Изначально он рассказал, будто брат пришел к нему с ножом и собирался зарезать с целью совершения ритуального убийства. Также фигурировала версия о том, что, убив мать, Максим пытался совершить суицид, но не смог, после чего на него бросился младший брат.


 
 
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Выживший после ранения сын российского хоккеиста Максима Соколова впервые дал показания об убийстве в своем доме. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Telegram-канал Life...
 
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