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Комитет госконтроля опубликовал план выборочных проверок на второе полугодие

14.06.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте Комитета государственного контроля Беларуси опубликован план выборочных проверок в Минске и областях на второе полугодие 2019 года.

В отборе субъектов для включения в него приняли участие 28 государственных органов, которые проанализировали 18 127 субъектов, пишет euroradio.fm . По результатам анализа высокая степень риска присвоена 5 727 субъектам (около 32%). Из них в план включили 2 191 субъект — 38% от числа субъектов с высокой степенью риска, или 12% от общего числа проанализированных. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года выборочным проверкам подлежало 3 227 субъектов — соответственно 34% и 12%.

Наибольшее количество проверок запланировано Министерством по чрезвычайным ситуациям (750), Министерством труда и социальной защиты (506) и Министерством по налогам и сборам (241). Проверочная нагрузка в столице, Брестской, Гомельской и Гродненской областях составляет по 13% от общего количества проверок по республике, в Витебской и Могилевской — по 15%, в Минской области — 17%.

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте Комитета государственного контроля Беларуси опубликован план выборочных проверок в Минске и областях на второе полугодие 2019 года.
 
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