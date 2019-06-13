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Комитет госконтроля опубликовал план выборочных проверок на второе полугодие
Источник материала: Партизан
На сайте Комитета государственного контроля Беларуси опубликован план выборочных проверок в Минске и областях на второе полугодие 2019 года.
В отборе субъектов для включения в него приняли участие 28 государственных органов, которые проанализировали 18 127 субъектов, пишет
Наибольшее количество проверок запланировано Министерством по чрезвычайным ситуациям (750), Министерством труда и социальной защиты (506) и Министерством по налогам и сборам (241). Проверочная нагрузка в столице, Брестской, Гомельской и Гродненской областях составляет по 13% от общего количества проверок по республике, в Витебской и Могилевской — по 15%, в Минской области — 17%.
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На сайте Комитета государственного контроля Беларуси опубликован план выборочных проверок в Минске и областях на второе полугодие 2019 года.
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