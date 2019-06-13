Источник материала: Интерфакс

Возобновление полноценной работы нефтепровода "Дружба" приведет к некоторому снижению отгрузки нефти в портах в третьем квартале.

"Экспортный график на третий квартал подписан. Рассчитываем, что в соответствии с утвержденной "дорожной картой" с 1 июля заработает "Дружба" в полном объеме в направлении европейских стран, что, безусловно, приведет, к некоторому снижению отгрузок через порты", - сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Мы видим заявки как от грузоотправителей, так и подтверждения от принимающей стороны - НПЗ Европы", - уточнил он.

Как сообщалось, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов (ХОС). Источник попадания - пункт приёма нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба".

"Транснефть" уверяла, что загрязнение нефтепровода "Дружба" не привело к вытеснению российской нефти на традиционных рынках сбыта, поскольку трубные поставки из России были замещены морскими поставками из российских портов. Так, "Транснефть" перераспределила трубные объемы в направлении экспортных терминалов. По данным "Транснефти", за 5 месяцев этого года в трубопроводную систему было принято на 2,2 млн тонн нефти больше, чем за тот же период 2018 года. Экспорт в дальнее зарубежье по трубопроводам "Транснефти" увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,1 млн тонн