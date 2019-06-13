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Борис Джонсон высказался против очередной отсрочки Brexit

14.06.2019 20:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

 Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон, считающийся фаворитом на выборах нового главы Консервативной партии, выступил против еще одного переноса сроков реализации Brexit.

"Нам нужно выйти (из Евросоюза - ИФ) к 31 октября", - заявил Джонсон в интервью BBC Radio.

"Как я полагаю, было бы абсолютно ненормально сигнализировать на данном этапе, что правительство Соединенного Королевства желает снова выкинуть белый флаг и еще раз отсрочить", - отметил он.

По словам Джонсона, Лондон может добиться желаемого на переговорах с Брюсселем по Brexit, если даст ясно понять, что Великобритания готова покинуть ЕС безо всякого соглашения.

"Я не думаю, что пока мы не продемонстрируем стойкость и решимость, мы будем звучать убедительно в Брюсселе в отношении того соглашения, которое мы хотим получить", - сказал он.

Джонсон также заявил, что Консервативная партия и Лейбористская партия, являющаяся основной оппозиционной в Великобритании, столкнулись с "реальной угрозой своему существованию" со стороны евроскептической партии Brexit Найджела Фаража и Партии либеральных демократов, настроенной в пользу ЕС.

В пятницу стало известно, что число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании сократилось до шести человек.

Днем ранее Борис Джонсон получил большинство голосов по итогам первого раунда голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании: Джонсон набрал 114 голосов из 17 необходимых. Второе место в голосовании занял действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант с 43 голосами.

 
 
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 Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон, считающийся фаворитом на выборах нового главы Консервативной партии, выступил против еще одного переноса сроков реализации...
 
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