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Китаю придется подписать торговое соглашение с США - Трамп

14.06.2019 19:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не имеет значения", согласится председатель КНР Си Цзиньпин на встречу с ним в рамках предстоящего саммита G20 или нет, поскольку Штаты получают миллиарды долларов за счет новых пошлин, введенных для китайских товаров.

"Если он появится - хорошо. В то же время, если нет, - то Штаты все равно получают миллиарды долларов в месяц", - заявил Трамп в интервью Fox News.

"В конечном счете, мы все равно подпишем торговое соглашение, поскольку Китаю придется это сделать. Поймите, они платят миллиарды долларов", - сказал Трамп.

Ранее американский президент пригрозил Пекину поднять пошлины на новую порцию китайских товаров, если Си Цзиньпин не встретится с ним в Осаке, где 28-29 июня пройдет саммит G20. Трамп намерен посетить саммит вне зависимости от того, будет ли запланирована встреча с председателем КНР.

Трамп отметает мнение экономистов о том, что повышение пошлин на китайский экспорт ложится, главным образом, на американцев, поскольку увеличивает стоимость потребительских товаров. Он повторил в интервью Fox, что всю нагрузку несут китайские экспортеры.

"Пекин субсидирует свою промышленность, поэтому наши люди ничего не платят", - заявил Трамп.

Он также обвинил Китай в манипулировании курсом юаня с целью смягчения последствий введения пошлин Штатами.

При этом в течение срока президентства Трампа Минфин США воздерживается от того, чтобы официально назвать Китай "валютным манипулятором".

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что "не имеет значения", согласится председатель КНР Си Цзиньпин на встречу с ним в рамках предстоящего саммита G20 или нет,...
 
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